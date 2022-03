Galaxy Steinfurt mal wieder im Zickzackkurs unterwegs

Mal hü, mal hott: Sportlich laufen die E-Sports-Fußballer des FC Galaxy in ihren diversen Ligen Schlangenlinien. Einer ist jedoch dabei, der liefert, liefert und liefert.

Konsolen-Fußball: “FCG-Cobain“ produziert Tore wie am Fließband

In der ProLeague Championship machten die E-Sports-Kicker des FC Galaxy nach langer Zeit mal wieder eine gute Figur. Aus den drei Spielen gegen den Rahlstedter SC (2:1), Penta 1860 München (4:2) und Alemannia Aachen (2:2) holten die Steinfurter sieben Punkte. Dadurch verbesserten sie sich auf Rang acht, was die Wogen etwas glätten dürfte.

Phillip Anzenberger aka „FCG_Cobain“ war erneut die schillerende Figur. Der Stürmer war an jedem Tor direkt beteiligt. Er erzielte fünf Treffer selbst und bereitete drei weitere vor. Durch diesen fulminanten Auftritt steht „Cobain“ wieder auf Platz eins der Torjägerliste und schielt auf den Award als bester Spieler der Liga. Sein kongenialer Partner Tom Rehkopp aka „FCG_Tom“ erzielte vier Tore und bereitete drei vor.

Das letzte Saisonspiel bestritt der FCG in der ProLeague One. In einem rasanten Match trennten sich die Steinfurter 3:3 von CCA E-Sports. Erneut zeigte Anzenberger mit drei Torbeteiligungen seine ganze Klasse.

Der FC Galaxy Steinfurt sicherte sich dadurch den fünften Platz und spielt daher in der kommenden Saison auch in der ProLeague international. Anzenberger räumte erneut auf persönlicher Ebene alle Auszeichnungen ab. Sein Triple beinhaltet die folgenden Ehrungen: bester Scorer, Torschützenkönig und bester Spieler der Liga.

Die neue Saison in der VPG begann für die Jungs aus Steinfurt eher schlecht als recht. Mit frischen Kräften wollte der Tabellenvierte der Vorsaison eigentlich direkt durchstarten, jedoch holte der FCG nur einen Punkt aus den Spielen gegen die SpVgg Uhleisch (1:2) und den eSC Wacker Wien (2:2). Es war deutlich zu erkennen, dass die Automatismen mit den Neuzugängen noch nicht vollends griffen. Daher ist hier noch sehr viel Luft nach oben. Dem Team muss aber zu Gute gehalten werden, dass einige Ansätze sehr vielversprechend aussahen.

Marc Böger aka „Dark88Force“ wurde zum „Spieler des Monats Februar“ gewählt. Er war der Fels in der Brandung für die Zweitvertretung. Böger koordinierte und lenkte das Geschehen in der Defensive. Speziell seine Ruhe am Ball und sein Aufbauspiel sind positiv zu erwähnen. Auch sein Zweikampfverhalten und Stellungsspiel waren erste Klasse. Daher hat es niemanden verwundert, dass Böger demnächst für die erste Mannschaft auflaufen wird.