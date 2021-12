Geschenke vom FC Galaxy Steinfurt

Der FC Galaxy Steinfurt ist dafür bekannt, sich auf vielen Feldern zu engagieren. Vor Weihnachten setzten die „Galaktischen“ eine sehr schöne Idee in die Tat um.

Der FC Galaxy Steinfurt hat sich passend zu den Feiertagen eine ganz besondere Aktion einfallen lassen. 221 Weihnachtsgeschenke wurden an Mitmenschen verteilt.

„In diesen Corona-Zeiten ist Nächstenliebe wichtiger als je zuvor. Deshalb haben wir mit der Unterstützung einiger galaktischer Helfer die Präsente verteilt“, erklärt Vorsitzender Ali Pish Been die Idee. Finanziell unterstützt wurde die Aktion vom Kreis Steinfurt im Rahmen eines Förderprojektes und von der apb Group (Sponsor des FC Galaxy).

Die Hälfte der Geschenke war für Menschen ohne Obdach in Münster bestimmt. Die Wohnungslosenhilfe Münster agierte dabei als Kooperationspartner. „Die andere Hälfte der Präsente ging an besondere Kinder, die sich ein Geschenk verdient hatten. Dabei hat uns der Christkindexpress unterstützt“, berichtet Pish Been.