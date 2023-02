Giftige Burgsteinfurter

Der SV Burgsteinfurt und der TuS Altenberge haben am vergangenen Spieltag saure Kirschen gegessen. Jetzt wollen sie sich das Wochenende in Duellen mit zwei Reserve-Teams versüßen. Gespannt darf man sein, wie der Borghorster FC sein 1:9 gegen Ibbenbüren verarbeitet hat. Die Grün-Schwarzen müssen allerdings bei einem ungemütlichen Kontrahenten antreten.

Der Start in die Rückrunde ist den Burgsteinfurter Bezirksliga-Fußballern gründlich misslungen. Bei Emsdetten 05 setzte es am vergangenen Wochenende ein 1:4. „Das ärgert uns immer noch. Die Jungs können es kaum abwarten, sich zu rehabilitieren. Am liebsten hätten sie schon am Dienstag wieder um Punkte gespielt“, geht Trainer Christoph Klein-Reesink davon aus, dass sich seine Mannschaft im Heimspiel gegen SuS Neuenkirchen II giftig präsentiert. Anstoß ist um 15 Uhr im Volksbankstadion.

Der Coach behält sich personelle Umstellungen in der Startformation vor. Davon könnte Hans-Dimitri Inenguini profitieren. Der Kameruner verpasste aufgrund seines Heimaturlaubs Teile der Vorbereitung, ist jetzt aber wieder auf dem „neuesten Stand“. „Dimi ist bissig, lauf- und kopfballstark. Einen wie ihn können wir auf der Sechs gut gebrauchen“, so Klein-Reesink. Werbung in eigener Sache machten im Training auch Levin Schmieder und Rafael Branquinho.

Der SV Burgsteinfurt stellt am Sonntagnachmittag eine Box im Volksbankstadion auf. Es sollen Spenden für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei gesammelt werden. Auch der Vorstand und die Mannschaften des SVB spenden.

Für den TuS Altenberge geht es am Sonntag zu Westfalia Kinderhaus II (Anstoß: 13 Uhr). Gegen den direkten Mitkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg stehen sozusagen sechs Punkte auf dem Spiel. Da die „Erste“ aus Kinderhaus spielfrei ist, erwartet TuS-Trainer Dennis Brunsmann einen aufgepimpten Kontrahenten. „Die werden bestimmt vier Mann von oben bekommen, die die entsprechende Qualität mitbringen. Blöd für uns, aber wir würden das genau so machen, wenn wir in der Situation wären“, zeigt er Verständnis. Seine Vorgabe: „Wir müssen aktiv sein. Es braucht ja nicht gleich ein 3:0 sein, aber Tore sollten wir schon schießen.“

Der Borghorster FC muss sich beim SC Greven 09 beweisen (Anstoß: 15.30 Uhr). „Einige Jungs haben bis Dienstag gebraucht, um das Ergebnis aus den Knochen zu schütteln, aber das Training passte danach schon wieder“, spielt Trainer Michael Straube auf das jüngste 1:9 gegen Ibbenbüren an. In der Hinrunde verlor der BFC in Ibbenbüren mit 2:8, beantwortete das aber in der Folgewoche mit einem 4:1 gegen Greven. „Da haben wir die richtige Reaktion gezeigt. So haben wird das auch am Sonntag vor“, ist Straube voll von der Qualität und der Charakterstärke seines Kaders überzeugt.

Raffael Dobbe kann nicht mitwirken, denn der Innenverteidiger hat sich einen Bänderriss zugezogen. Niklas Thoms, Maxi Langer und Carlo Grimme kommen als Alternativen infrage.