Gündogans Grafen gewinnen beim Borghorster FC

In eine 3:4-Heimniederlage mussten die Bezirksliga-Kicker des Borghorster FC einwilligen. Zur Pause lagen die Hausherren noch mit 2:1 vorne und waren das bessere Team, doch nach dem Wechsel lief bei den Grün-Schwarzen nicht mehr das Meiste. Auf der anderen Seite drehte ein Akteur mal so richtig auf.

Torreich und unterhaltsam gestaltete sich das Bezirksliga-Nachholspiel zwischen dem Borghorster FC und dem TuS Graf Kobbo Tecklenburg. Florian Gerke, Trainer der Hausherren, gewann dem wenig Freude ab, denn seine Elf unterlag mit 3:4 (2:1).

Für das Heimteam ging die Partie bescheiden los, denn Tugay Gündogan brachte den TuS per Elfmeter in Führung (4.). Vorausgegangen waren ein Ballverlust von Rafael Dobbe und ein Foul von Ben Hermling.

Joshua Olden mit links nach Pass von Marvin Bingold (7.) sowie Alexander Hesener (30.) drehten die Partie. „Das war verdient zu diesem Zeitpunkt, denn wir haben die erste Hälfte dominiert“, fand Gerke. Grund zur Kritik lieferte eine Szene in der 37. Minute, als erst Marius Wies die Latte traf und Hesener den Abpraller freistehend aus zehn Metern über den Kasten knallte. „Das hätte das 3:1 sein müssen, und dann wäre die Sache wahrscheinlich anders ausgegangen“, haderte Gerke.

Für den BFC begann die zweite Hälfte erneut mit einem frühen Tiefschlag. Gündogan zirkelte einen Freistoß von der linken Strafraumkante in den Winkel (47.). Auch beim nächsten Treffer seines Teams hatte der Zehner des Grafen seine Füße im Spiel, als er das 3:2 von Lucas Hottenträger auflegte (58..). Das 4:2 erzielte Gündogan im Anschluss an einen Konter über die linke Seite dann wieder selbst (71.). Torben Schlieckmanns 3:4 in der Nachspielzeit war nur noch eine kleine Nebengeschichte.

„Wir haben in der zweiten Hälfte nichts von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Die Ecken und die Einwürfe, die wir in Strafraumhöhe hatten, haben wir schlecht ausgespielt. Das wirkte alles sehr zerfahren. Tecklenburg zeigte sich wesentlich konsequenter und hat seine Chancen gut genutzt“, analysierte Gerke nach dem Schlusspfiff.

Borghorster FC: Teupen – Dobbe, Markfort, N. Thomas, Hermeling – Wies (74. M. Thoms), Bingold – Olden (60. Wehrmann), Teupe, Schlieckmann – Hesener.

Tore: 0:1 Gündogan (4., Foulelfmeter), 1:1 Olden (7.), 2:1 Hesener (30.), 2:2 Gündogan (47.), 2:3 Hottenträger (58.), 2:4 Gündogan (71.), 3:4 Schlieckmann (90. + 3).

Am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr) erwarten die Borghorster GW Gelmer. „Das wird nicht einfach, der Gegner ist kampfstark“, prophezeit Gerke. Ricardo Bredeck wird wohl wieder zum Kader stoßen, eventuell auch Lars Brechler. Das Hinspiel Anfang Oktober endete mit einem spektakulären 3:3, bei dem Jan Markfort in der Nachspielt der Ausgleich für den BFC gelang.