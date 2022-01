Handballkreis Münsterland führt Play-offs ein

Der TV Borghorst – Nils Kottmann zieht ab – will noch in die Münsterlandliga kommen.

Am Donnerstag informierte der Handballkreis Münsterland, den Spielbetrieb in den Bezirksligen und tiefer grundsätzlich fortsetzen zu wollen. Jetzt folgte die Auskunft, wie in Sachen Auf- und Abstieg aus Bezirks- und Kreisliga verfahren wird.

So werden die zwei Sechser-Staffeln der Frauen-Bezirksligen am Saisonende zu einer Abschlusstabelle zusammengezogen. Die beiden besten Mannschaften jeder Staffel spielen in Play-offs zwei Aufsteiger aus – überkreuz und in Hin- und Rückspiel. Die Drittplatzierten der zwei Staffeln verbleiben in jedem Fall in der Bezirksliga, die künftig Münsterlandliga heißen wird. Sie duellieren sich ebenfalls, in diesen Spielen geht es aber nur noch um die Platzierung im Gesamtklassement. Die Plätze vier und fünf wiederum ermitteln – ebenfalls überkreuz – zwei Absteiger in die neue Kreisoberliga, namentlich Münsterlandklasse. Die Sechsten beider Staffeln steigen direkt ab. Da in der Bezirksliga 2 der TV Borghorst zurückgezogen hat, steht er bereits als Absteiger fest. Aus der Landesliga kommen fünf Absteiger in die Münsterlandliga sowie außerdem ein Aufsteiger aus der Kreisliga.

Ähnlich verhält es sich in den Männer-Bezirksligen, die in Achter-Staffeln laufen. Auch hier gibt es Aufstiegs-Play-offs nach dem Modell der Bezirksliga Frauen. Derweil steigen die Sechst- bis Achtplatzierten beider Staffeln in die Münsterlandklasse ab. Sie spielen nach Abschluss der Vorrunde nur noch Endplatzierungen aus. Die Vierten und Fünften beider Ligen treten überkreuz in Play-offs gegeneinander an. Der Sieger des Duells Vierter Staffel 1/Fünfter Staffel 2 hält sicher die Klasse; die verbleibenden drei Teams sind potenzielle Absteiger, je nachdem, wie viele Absteiger aus der Landesliga es gibt (möglich: fünf bis acht). Definitiv geben wird es einen Aufsteiger aus der Kreisliga.

Der wird ermittelt in einer Einfachrunde der Tabellenersten der drei MännerKreisligen. Der Zweit- und Drittplatzierte dieses Dreier-Vergleichs ziehen in die Münsterlandklasse ein. Ebenfalls in die Münsterlandklasse gehen ein bis vier weitere Kreisligisten, die möglichst gleichmäßig auf die drei Staffeln verteilt werden. Zwei bis fünf Mannschaften steigen in die Kreisklasse ab.

Da es nur zwei Frauen-Kreisligen gibt, duellieren sich hier die beiden Tabellenersten in Hin- und Rückspiel um den Aufstieg in die Münsterlandliga. Neben dem Verlierer dieses Vergleichs gehen sieben weitere Kreisligisten in die Münsterlandklasse. Runter in die Kreisklasse müssen zwei Clubs.