Heimsieg ist für den Borghorster FC keine Pflicht

Sonntag ist ganz schön was los im Borghorster Sportzentrum. Sowohl die A-Jugend (11 Uhr gegen die Ibbenbürener SV), die Reserve (13 Uhr gegen Germania Horstmar) als auch die Erste sind im Einsatz. Die Bezirksliga-Formation bekommt es mit einem unangenehmen Konkurrenten zu tun.

Sonntag erwartet der Borghorster FC die Zweitvertretung von SuS Neuenkirchen. Gegen den Tabellenelften ist der Spitzenreiter favorisiert, doch Trainer Michael Straube will nicht von einem Pflichtsieg sprechen: „In dieser Saison ist die Leistungsdichte so hoch, dass es gegen kein Team eine Pflicht ist, zu gewinnen. Und gegen Neuenkirchen schon gar nicht. Das ist eine Truppe mit einem ausgeglichen gut besetzten Kader.“ Beim BFC fällt Rechtsverteidiger Nils Schemann mit Verdacht auf einen Muskelfaserriss aus. Mirko Pöhlker könnte aus der Innenverteidigung auf rechts ausweichen, was die erste Option wäre. Aber auch Lars Brechler oder Max Rengers könnten Schemanns Rolle einnehmen.