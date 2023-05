„Holli“ trifft zum Abschluss

Von wegen Sommerkick – der SV Burgsteinfurt und der SV Mesum II schenkten sich am Montag nichts. Dabei ging es für beide Mannschaften eigentlich nur noch um die Goldene Ananas. Ein SVB-Kicker unterstrich noch einmal, warum er sich in Stemmert einen Legendenstatus erarbeitet hat.

Obwohl es für beide Teams um nicht mehr viel ging, wurde die Bezirksliga-Partie zwischen dem SV Burgsteinfurt und dem SV Mesum II mit einer hohen Intensität geführt. Den besseren Punch besaßen letztlich die Hausherren, die das Duell mit 3:1 (1:1) für sich entschieden.

Einer der Höhepunkte des Nachmittages ereignete sich in der 73. Minute, als Alex­ander Hollermann in seinem Abschiedsspiel für den SVB das 2:1 markierte. „Noch mal ein Törchen zu machen, ist natürlich was ganz Besonders“, strahlte der langjährige Goalgetter, der nach sieben Jahren in Stemmert ab Sommer Spielertrainer von Matellia Metelen wird.

Als besten Akteur seiner Mannschaft zeichnete SVB-Coach Christoph Klein-Reesink Florian Kerelaj aus: „Der hat heute ein überragendes Spiel gemacht, übrigens wie schon in der Woche zuvor.“

Mit 56 Punkte beenden die Burgsteinfurter die Saison 2022/23 auf dem fünften Tabellenplatz.

SV Burgsteinfurt: Moll – Haziri, Hauptmeier, Hintelmann – Kardesler (53. da Silva), Inenguini, Kerelaj – Anyanwu, Branquinho (53. Behn) – Hollermann (74. Afiemo), Kormann (65. Petris/86. Brinkmann).

Tore: 0:1 Kamphues (32.), 1:1 Branquinho (40.), 2:1 Hollermann (73.), 3:1 Afiemo (82.).

Bes. Vorkommnisse: Gelb-Rote Karten gegen Burgsteinfurts Inenguini (47., wiederholtes Foulspiel) und Mesums Grewe (62., wiederholtes Foulspiel).