Hörning wird Dritter

Am Samstag ging es für die Fahrer des Rolinck Racing Teams Steinfurt/Münster zum Attendorner Altstadtrennen anlässlich der Feier des 800-jährigen Bestehens der Stadt im Sauerland. Auf dem einen Kilometer langen, flachen Rundkurs durch die Innenstadt mussten die Fahrer nicht nur gegen die Konkurrenz, sondern auch mit den engen Straßen und einem kurzen Kopfsteinpflaster-Stück kämpfen.

Im Rennen der Amateure über 60 Runden waren mit Paul Sicking, Jannis Heidbreder, Leo Düchting, Björn Holzapfel und Maik Hörning gleich sechs Fahrer des Rolinck Racing Teams am Start. Insgesamt waren zu Beginn 55 AthletInnen vertreten. Die engen Straßen und ein hohes Tempo ließen das Feld schon sehr früh auseinanderfallen, sodass in den letzten Runden nur noch 23 Fahrer um den Sieg sprinteten. Durch gutes Teamwork landete Hörning auf Platz drei. Heidbreder erzielte mit dem 15. Rang ebenfalls ein gutes Ergebnis.

Eine Stunde später stand das nächste Highlight auf dem Programm: Die besten sechs Amateurfahrer des Rundstreckenrennens sowie sechs Einladungsfahrer nahmen beim Derbyrennen über 20 Runden durch die Innenstadt teil. Hörning behauptete sich während des Rennens in der Spitzengruppe und fuhr letztlich auch hier als Fünfter ins Ziel.

Für das Rolinck Racing Team geht es in den nächsten Wochen in Köln, Borsum und Bocholt weiter. Wenig später stehen zwei Höhepunkte der Saison an: Der Agravis-Cup in Münster (10. Juni) und daraufhin das Steinfurter Abendrennen (25. Juni).