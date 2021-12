Ilhan Celik Spieler des Monats

Die e-Sportler des FC Galaxy waren an der Konsole an den drei Spieltagen mal wieder besonders erfolgreich und mischen im Spiel um die Meisterschaft oben mit.

Das Team des FC Galaxy Steinfurt hat seine beiden Partien in der ProLeague Championship eSport für sich entschieden und richtet den Blick auf die Tabellenspitze. Gegen RW Ahlen haderten die Steinfurter mit ihrer Chancenverwertung, ehe Tom Rehkopp aka ‚FCG_Tom‘ nach einer Vorlage von Phillip Anzenberger aka ‚FCG_Cobain‘, den Siegtreffer in der letzten Minute erzielte. Gegen den SC Paderborn lief von Beginn an alles zugunsten des FC Galaxy. Rehkopp erzielte einen Doppelpack. Zudem zeigte Torwart Kai Kowallik aka ‚FCG_Kai‘ erneut seine Effektivität vor dem Tor und verwandelte den Elfmeter sicher im Tor zum 3:1.

In der NGL Premiership bestätigte der FC Galaxy seine aktuell grandiose Form und gewann auch hier. Speziell Ausnahmespieler Phillip Anzenberger erwischte einen Sahnetag. In drei Spielen erzielte er alle fünf Treffer. Gegen Hansa eFootball sicherte man sich beim 2:1 drei wichtige Punkte im Kampf um den Titel. Aktuell beträgt hier der Rückstand auf den Tabellenführer zwei Punkte. Im zweiten und dritten Spiel der ProLeague One gegen NoBrain Gaming (2:0) und United Wolves (1:0) sammelte der FCG wenig spektakulär die nächsten sechs Punkte. Somit befindet sich das Team auch in dieser Liga auf dem Vormarsch.

In der VPG mussten die Galaxy-eSportler die erste Niederlage (2:3 gegen Anubis eSport) hinnehmen. Bereits nach 15 Minuten lagen die Jungs mit 0:3 zurück. Anzenberger brachte sein Team zwar mit zwei Toren wieder heran, aber am Ende schlug eine Niederlage zu Buche. Im letzten Spiel gegen FC ISHGN zeigte Steinfurt beim 5:0 seine Klasse und Spielfreude. Erneut war es Cobain, der einen Hattrick erzielte. Auch sein Sturmpartner Metecan Celik aka ‚FCG_Mete‘ drückte mit zwei Treffern dem Spiel seinen Stempel auf.