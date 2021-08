Im Wasser wird man nicht nass

Endlich wieder „Auf die Plätze! – Los“ hieß es am Wochenende im Burgsteinfurter Bagnomare. Bereits im zweiten Jahr in Folge fielen auch in 2021 die meisten Wettkämpfe der Coronapandemie zum Opfer. Der Erfolg von 2020 hat aber die Organisatoren des SV Olympia Borghorst dazu bewegt, auch in diesem Jahr den massiven Aufwand auf sich zu nehmen und das 31. Internationale Pokalschwimmen durchzuführen.

Und diese Arbeit hat sich gelohnt: So viele Vereine wie noch nie – insgesamt 35 Teams aus dem gesamten Bundesgebiet – traten die Reise nach Steinfurt an, um endlich wieder Wettkampfluft zu schnuppern. Über 1 600 Starts gingen über die Bühne – auch das rekordverdächtig für den SVO. „Es lief wirklich alles reibungslos, nur der Wettergott hat uns im Stich gelassen,“ resümierte Schwimmwartin Elke Bordewick. Und das war nicht übertrieben: Nur wenige Regenpausen waren des Schwimmerinnen und Schwimmern, den Betreuern und Helfenden vergönnt.

Den überwiegend guten Leistungen stand dies aber nicht im Wege, und auch von den eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten der letzten Wochen und Monate ließen sich die Athleten nicht aufhalten. Sowohl das Nachwuchs- und Wettkampfteam als auch die Mastermannschaft des SVO erschwammen zahlreiche Bestzeiten und Medaillen. Den größten Erfolg feierte wieder einmal Svenja Bordewick, die sich im Finale über 100 Meter Schmetterling gegen die starke Konkurrenz durchsetzen konnte und mit einer Zeit von 1:12,56 min den dritten Platz erreichte. In den Jahrgangswertungen erfolgreichen waren Joulina Osthues (Jhg. 2005, 1. Platz über 80m Freistil, 400m Lagen und 400m Freistil, 3. Platz über 100m und 200m Brust), Aaron Dahme (2009, 1. Platz über 200m Brust und 200m Freistil, 2. Platz über 400m Freistil), Eva Barczak (2012, 1. Platz 50m Freistil, 3. Platz über 50m Brust), Luca Kratz (2006, 1. Platz über 400m Freistil und 3. Platz über 800m Freistil und 100m Rücken), Nike Luca Tenhaef (2013, 2. Platz über 50m Brust, 3. Platz über 50m Freistil), Mareike Ubben (2003, 2. Platz über 100m Schmetterling), Haldor Messerich (2005, 2. Platz über 100m Schmetterling, 3 Platz über 200m Lagen und 200m Freistil), Fiona Osthues (2007, 2. Platz über 800m Freistil, 3. Platz über 400m Lagen und 400m Freistil), Dominik Wiebe (2008, 2. Platz über 200m Brust, 3. Platz über 200m Lagen), Luna-Maris Hüls (2004, 3. Platz über 800m Freistil), Johann Lüning (2011, 3. Platz über 50m Brust) und Jette Krause-Junk (2008, 3. Platz 200m Freistil).

Die Mastersmannschaft des SVO erreichte ebenfalls zahlreiche vordere Platzierungen. Ganz oben auf dem Podest standen hier: Elke Strakeljahn (AK55, 50m Schmetterling, 400m Freistil), Karsten Strakeljahn (AK 55, 50m Brust, 50m Schmetterling), Sandra Schlieckmann (AK 35, 50m Freistil, 50m Rücken), Johannes Messerich (AK 50, 50m Freistil), Svenja Bordewick (AK 25, 200m Lagen).

Eine ganz besondere Teilnehmerin startete zudem in den Masterwettbewerben über 50m Brust und 50m Freistil: Maren Piskora von der SSG Neptun Germering, Geburtsjahrgang 1934, war die älteste Teilnehmerin, die jemals beim Steinfurter Pokalschwimmen gestartet ist. Für ihren Zieleinlauf gab es großen Applaus.