Jörg Hafner führt das Feld der Spitzenathleten beim Steinhart 500 an

Die Laufsportfreunde in der Region freuen sich schon: Am Sonntag gibt es den beliebten Steinhart500 in Steinfurt. Neben vielen Breitensportlern haben auch einige Topathleten zugesagt – unter anderem ein Aktiver, der mal Dritte bei der Deutschen Meisterschaft im Frauentragen war.

Am Sonntag ist es wieder so weit. Dann findet im Bagno und auf dem Buchenberg die 10. Auflage des Steinhart500 statt. Fast alle verfügbaren Startplatze sind vergeben. Besonders schnell war die 14-Kilometer-Distanz ausverkauft.

Das Organisationsteam des Turnerbunds Burgsteinfurt freut sich, dass die Läufer nun endlich wieder einen „echten“ Steinhart500 absolvieren können. So sehr das Organisationsteam um das Wohl der Startenden bemüht ist, werden aber für den Verkehr zwischen Borghorst und Burgsteinfurt ein paar Einschränkungen in Kauf genommen werden müssen. Zwischen 9 und 16 ist die L510 zwischen dem Ortsausgang Borghorst und der Auffahrt B54 gesperrt. Umleitungen sind weiträumig ausgeschildert. Auch im Bereich des Fleigenwegs gibt es Einschränkungen.

Für die diesjährige Veranstaltung haben sich einige Spitzenathletinnen und -athleten angemeldet. So wird zum Beispiel der Ausnahmetriathlet Luca Herdt seinen ersten Marathon unter die Füße nehmen. Mit Spannung wird zudem die Teilnahme von Jörg Hafner erwartet. Dieser mehrfache Rekordträger hat auf der Welt schon ganz viele Extreme gemeisterte. Auf seiner Habenliste stehen unter anderem der Dschungelmarathon über 202 Kilometer in Brasilien oder der Bad Water Ultra Marathon über 217 Kilometer in den USA. Bemerkenswert sind aber auch solche Leistungen wie der dritte Platz bei den Deutschen Meisterschaften im „Frauentragen“. Mit so viel Erfahrung kann sich Hafner nun getrost an den Steinhart500 trauen.

Auch Markus Jürgens aus Emsdetten startet wieder. Er ist besser bekannt als „Der Rückwärtsläufer“ - wohlgemerkt auf der Ultra Distanz von 56 Kilometern.

Auf vielen Distanzen stehen erneut starke Nachwuchsläuferinnen in der Startliste. So nimmt aus der „Running Crew Münster“ von David Schönherr unter anderem Katja Teigeler teil.

Ute Erdenberger vom Marathon Steinfurt wird versuchen ihren Titel auf der Ultradistanz zu verteidigen.

Die Wetterprognosen deuten auf lauffreundliches Wetter hin. Es wird kühl und trocken sein, so der Deutsche Wetterdienst.

Somit ist nun wieder ganz großer Sport im Bagno und Buchenberg zu bewundern.