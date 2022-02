Julius Fliß geht zum SV Burgsteinfurt

Der Bezirksligist SV Burgsteinfurt hat sich für die Saison 2022/23 die Dienste von Julius Fliß gesichert. Der 22-Jährige wechselt von Turo Darfeld, dem Tabellenzweiten der Kreisliga A Ahaus/Coesfeld 2. „Da ist er richtig auffällig geworden. Einer mit viel Tempo, der offensiv rechts wie links einsetzbar ist. Jetzt will Julius den nächsten Schritt machen. Wir freuen uns sehr, dass er sich uns anschließt“, so SVB-Trainer Christoph Klein-Reesink. Weitere externe Neuzugänge will der Übungsleiter nicht zwingend ausschließen. „Wir stehen da aber nicht unter Zugzwang, da uns aus dem aktuellen Kader niemand verlassen wird.

-mab-