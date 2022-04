Kicken für die Tombola

Für den TuS Altenberge steht am 25. Spieltag die 23. Begegnung auf dem Programm. Diesmal beim VfL Senden, gegen den der TuS früh in der Saison mit 1:5 eins auf die Mütze bekommen hat. Die Chancen, dass es diesmal besser wird, stehen gut: Luca Jungfermann ist wieder im Team. Beim SV Burgsteinfurt sind die Falten vom Grinsen nach fünf Siegen in Folge tiefer geworden. Gegen BW Aasee könnten sie geglättet werden. Und der Borghorster FC? Der muss bei Arminia Ibbenbüren antreten und könnte mal wieder ein Erfolgserlebnis gebrauchen.

Fußball: TuS Altenberge spielt in Senden / BFC in Ibbenbüren

Der SV Burgsteinfurt (hier Lars Bode, l.) tritt am Sonntag gegen BW Aasee an. Zuschauer können sich hier nicht nur aufs Spiel freuen, sondern auch auf Gewinne bei der Tombola. Luca Jungfermann (Ukl. Bild) steht dem TuS nach seinem Bänderriss wieder zur Verfügung.

Für den TuS Altenberge steht am 25. Spieltag die 23. Begegnung auf dem Programm. Diesmal beim VfL Senden, gegen den der TuS früh in der Saison mit 1:5 eins auf die Mütze bekommen hat. Die Chancen, dass es diesmal besser wird, stehen gut: Luca Jungfermann ist wieder im Team. Beim SV Burgsteinfurt sind die Falten vom Grinsen nach fünf Siegen in Folge tiefer geworden. Gegen BW Aasee könnten sie geglättet werden. Und der Borghorster FC? Der muss bei Arminia Ibbenbüren antreten und könnte mal wieder ein Erfolgserlebnis gebrauchen.

Senden - TuS Altenberge

Der VfL Senden hat am Donnerstag mit 3:2 gegen den TuS Haltern II gewonnen und befindet sich mit 40 Zählern (65:35 Tore) auf Platz drei der Landesliga-Tabelle – und das, obwohl ihr bester Torschütze, Niklas Castelle, im Januar zu Schalkes U 23 gewechselt ist. „Die haben auch andere gute Angreifer und aktuell einen guten Lauf“, weiß Trainer André Rodine um Sendens „schnelle Jungs“ wie Bruno Geister oder Joshua Dabrowski im zentralen Mittelfeld. Im Hinspiel, das die Altenberger mit 1:5 abgeben mussten, war Castelle noch dabei. „Dass er jetzt nicht mehr spielt, darauf sollten wir uns nicht verlassen, denn bei Senden können auch andere Tore schießen. Wir müssen wieder die Intensität wie gegen Dorsten auf den Platz bringen und bei unseren Torchancen kaltschnäuziger sein.“ Ob das hilft, gegen einen Gegner, der den zweitbesten Angriff der Liga aufweist?

Toni Vogt und Timo Gausling werden wahrscheinlich ausfallen, dafür können Felix Kemper und Luca Jungfermann wieder mitspielen.

SVB - BW Aasee Münster

Während der nächste Gegner des SV Burgsteinfurt in der Bezirksliga um den Klassenerhalt kämpft, haben es sich die Stemmerter durch ihren jüngsten Erfolg gegen Ibbenbüren im oberen Bereich der Tabelle gemütlich gemacht. „Wir haben fünfmal in Folge gewonnen, verdient gewonnen, wie ich finde, und gehen mit Selbstvertrauen in dieses Spiel“, sagt Trainer Christoph Klein-Reesink, der wegen der Tombola der Jugendabteilung für die Barcelona-Fahrt der Young­ster ein dickes Portemonnaie mit zu dieser Partie nehmen muss. Auch wenn er ohne Grabbe und vielleicht auch Lars Kormann (Rippenprellung) spielen muss, hat der Coach keine Bedenken, den sechsten Sieg in Folge zu holen. Kein Wunder bei einem Hinspielergebnis von 5:0.

Aasee hingegen kämpft um den Klassenerhalt, ist allerdings auch schon das viertbeste Team der Rückrunde mit vier Siegen – unter anderem 3:2 gegen Greven 09 – und drei Niederlagen. „Die wollen den Abstieg unbedingt verhindern“, mutmaßt Klein-Reesink. Weswegen sie in der Winterpause auch Jonas Gövert vom FCE Rheine geholt haben. Der schoss den Siegtreffer gegen Greven.

Arm. Ibbenbüren - BFC

Nach der 1:4-Niederlage gegen den TuS Recke will sich der Borghorster FC am Sonntag beim Drittletzten der Liga, Arminia Ibbenbüren (21 Punkte, 32:46 Tore), schadlos halten und wieder in die Erfolgsspur einbiegen. Nach drei Spielen mit nur einem Punkt wäre das mal nötig – auch wenn das Hinspielergebnis von „nur“ 1:0 eine Warnung sein dürfte.

Ibbenbüren dagegen hat aus den vier Spielen sieben Punkte (11:5 Tore) geholt und stemmt sich mit aller Macht gegen den Abstieg. Seit dem Trainerwechsel (Ahmann kam für Andrade) und der Reaktivierung von Gerrit Mahmutovic sind die Kicker aus Schierloh besser drauf.

„Wir rechnen mit einem unbequemen Gegner. Unser größtes Problem sind aber unsere vielen Ausfälle“, sagt Trainer Michael Straube, der gerade mal 13 einsatzfähige Kicker hat. Dass das Spiel auswärts stattfindet, ist jedoch ein Lichtblick für den BFC. Auf des Gegners Plätzen sind die Borghorster deutlich erfolgreicher als auf dem eigenen Acker. In elf Spielen gab es sieben Siege, daheim reichte es in zwölf Begegnungen nur für fünfmal Siegesjubel.