Krise beim FC Galaxy Steinfurt spitzt sich zu

Durch ein tieferes Tal gehen gerade die E-Sports-Fußballer des FC Galaxy Steinfurt. In ihren diversen Ligen mussten die Münsterländer im Kampf um die europäischen Plätze Rückschläge einstecken. Aber aus gab auch eine Ausnahme: In der ProLeague One zeigte das Team ein anderes Gesicht.

In der ProLeague Championchip stand für die E-Sports-Fußballer des FC Galaxy Steinfurt nur eine Partie auf der Agenda. Trotz des frühen Führungstreffers von Philipp Anzenberger aka „FC_Cobain“ gab es eine 1:2-Niederlage gegen den Tabellenzweiten SC Feucht. Das Ergebnis verdeutlichte, dass die sportliche Krise beim FCG immer größer wird. Der Rückstand auf den Champions League Platz beträgt nun schon fünf Punkte.

In der NGL Premierchip kombinierten sich die „Galaktischen“ gegen Alemannia Aachen viele Chancen heraus, verloren aber mit 0:1. Das Sturmduo Anzenberger und Manuel Knoop aka „Völler30“ führte die Münsterländer in der ProLeague One zu zwei enorm wichtigen Erfolgen über Insurance Goal (3:0) und Loy4l Un1t3d CF (2:0). Damit festigte das Team Rang vier und damit die Champions League-Qualifikation. Ein wichtiger Faktor war der amtierende Spieler des Monats, Kevin Schramm aka „Schrammbo_93“. Auf der defensiven Mittelfeldposition zog er die Fäden und kontrollierte das Tempo. „Wir können vorne noch so viele Bälle verlieren, Schrammbo holt die alle zurück“, lobte Anzenberger.

In der NGL Premierchip wird die Negativserie länger und länger. Nach einem 1:2 gegen den FC St. Pauli ist der FC Galaxy auf den vierten Platz zurückgefallen. Im Match gegen Anubis eSports kontrollierte der FCG das Geschehen, ehe er in der 90. Minute den 1:1-Ausgleichstreffer kassierte. In der VPG-Liga bleibt die Mannschaft Vierter.

„Es ist festzustellen, dass die Ergebnisse zwar nicht befriedigend waren, die spielerische Leistung nach dem langen Leerlauf wieder in die richtige Richtung läuft“, kommentierte Anzenberger.