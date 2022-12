Lasse Wehmeyer unterschreibt ersten Profivertrag

Die harte Arbeit hat sich gelohnt: Lasse Wehmeyer hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der Burgsteinfurter bindet sich bis Sommer 2025 mit einer Option für ein weiteres Jahr an Heracles Almelo. Beim Spitzenreiter der 2. niederländischen Liga kam der 20-Jährige in dieser Saison zu sechs Einsätzen. Die Vertragsunterschrift wurde ein bisschen „italienisch“ gefeiert.

Lasse Wehmeyer hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der 20-jährige Fußballer aus Burgsteinfurt unterzeichnete jetzt beim niederländischen Zweitligisten Heracles Almelo einen Kontrakt bis Sommer 2025 mit einer Option für eine weitere Spielzeit.

Wehmeyer wechselte 2013 vom SV Burgsteinfurt in die Niederlande, wo er alle Jahrgänge im Nachwuchsbereich der gemeinsamen Akademie von Twente Enschede und Heracles Almelo durchlief. Als Kadermitglied der Almeloer U 21 trainiert der Flügelstürmer seit Herbst bei den Profis mit. Im September feierte er sein Debüt in der ersten Mannschaft, als er gegen den FC Den Bosch eingewechselt wurde. Daran schlossen sich vier weitere Einsätze in der Liga und eine Partie im Pokal an.

„Lasse ist eine feste Größe bei uns geworden. Er hat sich auch dank seiner enormen Arbeitsmoral diesen Vertrag verdient“, erklärt Almelos Technischer Direktor Nico-Jan Hoogma.

„Das ist echt krass. Ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich den Vertrag angeboten bekommen habe. Schon damals, als ich in die Niederlande gegangen bin, hatte ich das Ziel vor Augen, Profi zu werden. Jetzt ist ein Kindheitstraum für mich wahr geworden“, ist Wehmeyer glücklich. Die Unterschrift unter das Papier wurde im Familienkreis bei einer Pizza gefeiert. „Ich weiß, Pizza ist nicht die passende Ernährung für Sportler, aber deshalb habe ich tags darauf eine Extraschicht eingelegt“, schmunzelt der Burgsteinfurter.

Heracles Almelo bestreitet heute sein letztes Punktspiel des Jahres. Um 20 Uhr ist der FC Dordrecht zu Besuch beim Tabellenführer.