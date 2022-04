Letztes Aufgebot des TB Borghorst chancenlos

Borghorst

Gerade einmal sieben Namen konnte Daniel Ahmann, Trainer des TV Borghorst, am Dienstagabend auf den Spielberichtsbogen eintragen. Mehr war nicht möglich, denn Covid-Erkrankungen und Langzeitverletzte ließen den Kader auf ein Minimum schmelzen. Und auf der anderen Seite stand Tabellenführer HSG Hohne/Lengerich in all seiner Blüte. Dementsprechend deutlich fiel das Ergebnis aus.

-mab-