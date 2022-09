Lindstrots mit Medaillensatz

Henrik und Lennart Lindstrot haben einmal mehr ihr großes läuferisches Potenzial unter Beweis gestellt. Bei der Deutschen Straßenmeisterschaft über zehn Kilometer in Saarbrücken holten die beiden für die LG Olympia Dortmund startenden Burgsteinfurter Gold, Silber und Bronze in der U 20-Konkurrenz. Für den einen der beiden Zwillingsbrüder war das eine Art sportliches Trostpflaster, für denen anderen eine kleine Überraschung.

Henrik und Lennart Lindstrot haben ihre umfangreiche Medaillensammlung erweitert. Bei der Deutschen Meisterschaft im Zehn-Kilometer-Straßenlauf am Wochenende in Saarbrücken holten die Zwillingsbrüder Gold, Silber und Bronze in der Altersklasse U 20. Damit stellten die beiden Burgsteinfurter einmal mehr ihr großes Potenzial auf den Lang- und Mittelstrecken unter Beweis.

Henrik Lindstrot erlief sich in einer Zeit von 31:22 Minuten hinter Lukas Ehrle (LG Brandenkopf, 30:34) und Kurt Lauer (LAZ Ludwigsburg, 30:54) den dritten Platz. Damit legte der Gymnasiast zugleich den Grundstein zum Sieg in der Staffelwertung. Zusammen mit Lars Franken und Florian Becker holte er den Titel für die LG Olympia Dortmund (1:35:14).

Platz zwei und damit Silber ging an die zweite Staffel der Dortmunder, in der Lennart Lindstrot startete. Komplettiert wurde das Team (1:38:13) von Noach Boeck und Fabio Heitböhmer. Dritter wurde der Post-Sportverein Trier. Lindstrots 32:17 Minuten bedeuteten in der Einzelwertung den zehnten Platz.

Für Henrik Lindstrot war das Abschneiden im Saarland eine Art Trostpflaster auf eine aus seiner Sicht nicht optimale Saison. „Ich bin ohne große Erwartungen in das Rennen gegangen – auch, weil ich in den Wochen zuvor eine Wettkampfpause eingelegt hatte“, machte sich der 19-Jährige keinen großen Kopf.

Das Rennen war von Beginn an von einem hohen Tempo gekennzeichnet. Das wurde dem Stemmerter schnell bewusst, weshalb er seine Geschwindigkeit ein bisschen drosselte. Zwischenzeitlich auf Rang vier liegend attackierte Lindstrot hinten heraus noch einmal und lief so auf das Podest. „Ich bin schon sehr zufrieden, denn mit Rang eins in der Staffel und Rang drei in der Einzelkonkurrenz habe ich mein Abschneiden bei der Vorjahres-DM in Uelzen bestätigt“, kommentierte der angehende Abiturient.

Sehr glücklich mit dem Erreichten zeigte sich Lennart Lindstrot: „Wenn man bedenkt, dass ich ja von der Mittelstrecke komme, ist die Silbermedaille mit der Staffel schon ein echter Erfolg für mich.“