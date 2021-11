Marathon Steinfurt lädt ein

Nach einem Jahr Pause lädt Marathon Steinfurt am 4. Dezember wieder zum Nikolauslauf ein. Auf die Sportler warten wunderschöne Strecken und ein weihnachtliches Ambiente. Aufgrund der Pandemie gelten besondere Regeln.

Nikolauslauf am 4. Dezember

Der Startschuss zum 46. Nikolauslauf fällt am 4. Dezember um 13 Uhr in der „Guten Stube“.

Nach einem Jahr Pause sind am 4. Dezember (Samstag) wieder warme Füße beim Laufevent von Marathon Steinfurt garantiert. Pünktlich um 13 Uhr fällt dann der Startschuss für den 46. Nikolauslauf in der „Guten Stube“ in Burgsteinfurt, dem historischen Markt und somit mitten auf dem Nikolausmarkt.

Die zehn Kilometer lange Strecke führt zuerst durch die geschmückte Altstadt mit den Marktbuden. Danach geht es auf einer großen Runde auf Waldwegen durch das wunderschöne Trailrunning- und Naherholungsgebiet Bagno. Der Zieleinlauf verspricht wieder ein weihnachtliches Ambiente auf dem Nikolausmarkt.

Mit den vielen Helferteams aus dem Verein kommen auch alle Läuferinnen und Läufer, auch die, die „just for fun“ teilnehmen, sicher ins Ziel.

Das Anmeldefenster zum Lauf schließt am 2. Dezember (Donnerstag). Die Startgebühr beträgt zehn Euro, die Onlineanmeldung ist unter www.marathon-steinfurt.de möglich.

Aufgrund der Pandemie gibt es aber in diesem Jahr einige Änderungen: Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag nicht möglich. Der Nikolauslauf ist ausschließlich ein 2G-Lauf. Die Zertifikate sowie die Ausweise der Teilnehmenden werden bei der Ausgabe der Startnummern kontrolliert. Im Anschluss an den Lauf findet die Siegerehrung auf dem Marktplatz statt.

Parkplätze befinden sich wieder an der Kreissporthalle, Liedekerker Straße 84. Umkleide- und Duschmöglichkeiten können diesmal nicht angeboten werden. Auch für Familien, Freunde und Fans der laufenden Nikoläuse bietet die vorweihnachtliche Atmosphäre auf dem Markt eine Menge Abwechslung, teilt Marathon Steinfurt mit.