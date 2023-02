Marcel Thoms wechselt zum 1. FC Nordwalde

Beim 1. FC Nordwalde nimmt der Kader für die Saison 2023/24 Konturen an. Wie Sportleiter Klaus Sommer jetzt mitteilte, wechselt im Sommer Marcel Thoms vom Borghorster FC zu den Blauen. Dafür hört ein Leistungsträger erstmal auf, ein talentierter Youngster konnte hingegen gehalten werden.

Um die Offensive zu verstärken, hat sich der A-Ligist 1. FC Nordwalde für die kommende Saison die Dienste von Marcel Thoms gesichert. Thoms wechselt vom Bezirksligisten Borghorster FC. Das bestätigte jetzt Nordwaldes Sportleiter Klaus Sommer: „Marcel ist ein echter Vollblutstürmer, der sowohl links als auch im Zentrum eingesetzt werden kann. Eine lange Eingewöhnungszeit wird er nicht brauchen, denn mit ein paar Jungs aus unserem Kader ist er befreundet.“ Zugesagt für 2023/24 hat auch Angreifer Timo Witt. Der A-Jugendliche hatte das Interesse anderer Vereine geweckt. Witt sollte jetzt schon zu den Senioren hochgezogen werden, hat sich aktuell aber eine Bänderverletzung zugezogen. Gleiches gilt für Verteidiger Simon Markfort, bei dem der Meniskus in Mitleidenschaft gezogen ist. Ihm droht eine längere Pause. Torwart Sascha Woestmann wird in der kommenden Saison kein Teil des Kaders mehr sein. Er will sich um seinen Hausbau kümmern.

-mab-