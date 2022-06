Mit frischem Wind in die Zukunft

Das Ende einer wahren Ära war die Jahreshauptversammlung des SV Olympia Borghorst, die am vergangenen Wochenende im eigenen Vereinsheim stattfand. Nach genau 30 Jahren als erster Vorsitzender erklärte Achim Schürmann seinen Rückzug als Oberhaupt des SVO - bleibt dem Vorstand aber in anderer Funktion erhalten.

Nach dem frühen Tod seines Vorgängers war Schürmann als damaliger zweiter Vorsitzender in die Verantwortung gerutscht. Seine erste Herausforderung war der Umbau des Freibades Borghorst zum Kombibad im Jahr 1995. „Aus heutiger Sicht eine Niederlage für den SVO, aber damals war dieser Schritt leider nicht zu verhindern“, so Schürmann in seiner Ansprache an die anwesenden Vereinsmitglieder.

Als weitere wichtige Säule seiner Arbeit als Vorsitzender nannte Schürmann die Vertiefung der Beziehungen zum Londoner Verein Ealing Swimming Club. Dazu kommen der Kampf um die Erhaltung des Freibades in Burgsteinfurt - mit dem bekannten Ergebnis der nachhaltigen Sanierung und Sicherung der 50-Meter-Bahn - und die Errichtung des Vereinsheimes als Treffpunkt und Begegnungsstätte für den SVO. „Während der gesamten Zeit habe ich versucht, die Prinzipien der ehrenamtlichen Tätigkeit weiterzugeben, den Schwimmsport in der Breite fest in Steinfurt zu etablieren und die sportliche Tradition des SVO zu bewahren“, schloss Schürmann und wurde unter Beifall aller Anwesenden als Vorsitzender verabschiedet. Ebenfalls in den verdienten „Ruhestand“ ging nach 28 Jahren Vorstandsarbeit Geschäftsführer Thomas Heintz, dem seine Vorstandskollegen ebenfalls für die jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit dankten.

Wo etwas zu Ende geht, entsteht jedoch zeitgleich Platz für frischen Wind. So galt es für die Mitglieder, fast die komplette Vorstandsspitze des Vereins neu zu wählen. Die Nachfolger standen bereits in den Startlöchern. Als neuer erster Vorsitzender wurde einstimmig Karsten Strakeljahn gewählt. Vertreten wird er durch Sebastian Baum. Als Geschäftsführer des SVO wurde zudem Volker Hüls gewählt. Ebenfalls neu oder wiedergewählt im Vorstand sind: Anja Kiewitt (Schriftführerin), Nicole Saerbeck (1. Schwimmwartin), Klaus Bordewick (Materialwart), Katja Strakeljahn (3. Schwimmwartin), Amon Schwarte (2. Wasserballwart), Roland Honsel (2. Beisitzer), Ralf Kiewitt (Sozialwart), Svenja Bordewick (Jugendwartin), Achim Schürmann (Familienwart/Jedermänner), Burkhard Ewering (3. Wasserballwart) und Maren Tenhaef (Kassenprüferin).

Ausfallen mussten in diesem Jahr die Ehrungen der Vereinsbesten, weil durch Corona lediglich das Pokalschwimmen des SVO als Wettkampf in die Wertung mit eingegangen wäre.

Spannend bleibt, wie und ob der sich androhende Corona-Herbst erneut Auswirkungen auf das Vereinsleben hat. Es waren sich jedoch alle Anwesenden einig, dass der SVO motiviert, mit frischem Wind und gut aufgestellt in sein 75. Jahr gehen kann.