Müller und Kersting fix unterwegs

Die Fahrer von Rolinck Racing Steinfurt Münster traten am Wochenende kräftig – und vor allem erfolgreich in die Pedalen. In Rheinland-Pfalz und im Sauerland setzten sich Tobias Müller und Lukas Kersting an die Spitze des Feldes.

Tobias Müller hat für das Team Rolinck Racing Steinfurt Münster einen Sieg eingefahren. Bei der City-Night im rheinland-pfälzischen Betzdorf setzte sich Müller im Sprint gegen den niederländischen Ex-Profi Florian Smits und Daniel Höhn durch.

Nach einem Sturz hatte sich auf dem schwierigen Kurs – teilweise mit Kopfsteinpflaster – ein Duo absetzen können. Philipp Bartsch, Teamleiter von Rolinck Racing und in Betzdorf ebenfalls im Sattel – machte sich daran, die Lücke zu schließen. Bei ihm am Hinterreifen: Tobias Müller.

Der Plan der beiden Pedaleure aus Westfalen ging auf – Müller schloss zu den Führenden auf, Bartsch hielt mögliche weitere Angreifer in Schach. Im Schlusssprint in der Betzdorfer Innenstadt bewies Müller, dass er immer noch sehr schnelle Beine hat. Bartsch überquerte als Zehnter die Ziellinie. Die Zeit des Siegers: 54:48 Minuten für 43 Kilometer.

Tags darauf stellten sich Müller und Bartsch beim Großen Preis von Nettetal der Konkurrenz (Streckenlänge: 48 Kilometer). In einem großen Feld von annähernd 90 Startern war die Rollenverteilung verändert – diesmal erledigte Müller für Bartsch die Arbeit. „Das war ein echt schnelles Rennen, in dem sich der spätere Sieger Martin Ritterbach und Florian Smits zeitnah uneinholbar abgesetzt hatten“, berichtete Bartsch. Müller und er verfolgten aus der nächsten Gruppe heraus. Am Ende schloss Bartsch als Fünfter ab, womit er sich sehr zufrieden zeigte. „Gerade, weil meine Corona-Erkrankung noch nicht so lange her ist“, kommentierte der gebürtige Wettringer. Müller, der im finalen Sprint auf den Bürgersteig abgedrängt wurde, finishte als Achter.

Einen ersten Platz steuerte der Mountainbike-Fahrer Lukas Kersting bei. Im sauerländischen Schmalenberg war der Münsterländer in einer Höhe von 1545 Metern nicht zu schlagen.