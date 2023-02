Neues Konzept, große Ziele

Die mit Radsportlern der Vereine RSV Steinfurt und RSV Münster bestückte Renngemeinschaft (RG) stellt sich zur Saison 2023 neu auf und optimiert die Zusammenarbeit. Bisher war die RG als Rolinck Racing Team bekannt, neuer Namensgeber ist mit Siena Garden ein Unternehmen aus Münster. Am Donnerstag präsentierten die Verantwortlichen auf dem Gelände der Privatbrauerei Rolinck in Burgsteinfurt ihre Konzepte und Ideen.

Rolinck bleibt offizieller Sponsor von Siena Garden Racing und engagiert sich weiterhin im RSV Friedenau Steinfurt sowie beim Traditionsrennen „Rund um Steinfurt“. Außerdem wird das Development-Team der neuen RG unter dem Namen Rolinck Racing Team unterstützt. Aber auch intern wird neu strukturiert. „Ab sofort sollen die Erfolge als ,Band of Brothers‘ eingefahren werden. Einen klaren Kapitän gibt es nicht. Jeder kann auf Sieg fahren, wenn die Tagesform stimmt. Dadurch soll der Mannschaftsgeist optimiert werden“, erklärt Teamchef Philipp Bartsch. Er übernahm Anfang 2020 als Teamchef das damalige Rolinck Racing Team und ist seit 2022 Vorsitzender des RSV Friedenau Steinfurt.

„Wir wollen die Besten in der Region werden. Besonders freut es mich, dass wir ein Frauenteam neu mit etablieren können“, erklärt Meike Kretschmer. Geschäftsführerin des Hauptsponsors Siena Garden. Weitere neue Sponsoren heben das Budget der Renngemeinschaft deutlich an. So werden ab 2023 nicht nur die bekannten Teams der Elite-Amateure und Master-Fahrer im neuen Trikot unterwegs sein, Siena Garden ist auch mit einem neuen Frauen-Team – bestehend aus neun Rad-Amazonen – unterwegs sein. „Unser Ziel ist es, dass Siena Garden Racing die führende Mannschaft des Münsterlandes wird – und zwar in allen Klassen, in denen Fahrerinnen und Fahrer von uns an den Start gehen“, betont Bartsch. Sportlich unterstützt wird er durch Maximiliane Lütke Bohmert und Janek Heming. „Das hört sich alles super an. Trotzdem möchte ich mich im Namen der Radsportler und des RSV Friedenau für die bisherige Unterstützung durch die Firma Rolinck und später durch das Unternehmen Krombacher zu bedanken. Wir haben in den vergangenen Jahren einiges bewegen können“, unterstreicht Ludger Mester, Ehrenvorsitzender des RSV Friedenau Steinfurt.

In rund 40 Rennen stellt sich Siena Garden Racing in der neuen Saison dem Wettbewerb. Die Rennlizenz berechtigt zum Start bei den Deutschen Meisterschaften. Das Team ist in der Elite Liga zu Hause, die direkt unter den Profis angesiedelt ist. Den Verbleib in dieser Klasse müssen sich die Rennfahrerinnen und Rennfahrer von Siena Garden durch sportliche Erfolge sichern. Die Rennsaison 2023 startet am 19. März (Sonntag) mit dem Frühjahrspreis in Herford. In Steinfurt finden die beiden beliebten Traditionsrennen „Rund um Steinfurt“ am 23. April (Sonntag) und das „Steinfurter Abendrennen“ am 3. Juni (Samstag) statt.

Die Teams 2023:

RG Elite: Hilmar Büssemaker, Jannick Gnoth, Aaron Grosser, Jannick Gruner, Janek Heming, Lukas Kersting, Arno Lötter, Philipp Mundinger, Jarno Reimers, Moritz Stähle und Gianluca Weßling.

RG Master: Michael Aldeschulte, Philipp Bartsch, Martin Brechmann, Carsten Göthel, Tobias Müller, Rembert Noldes, Andreas Jung und Roman Nowak.

Racing Cross: Jannick Gruner, Janek Heming, Basti Müller, Philipp Mundinger, Florian Schweter, Martin Brechmann, Carsten Göthel, Tobias Müller und Roman Nowak.

RG Frauen: Marie Berkhan, Pia Heming, Annika Hense, Anna Kreisel, Nina Luge, Maximiliane Lütke Bohmert, Sina Maasen, Annika Neuhaus und Fina Siegmund.

RG Mountainbike: Basti Müller, Florian Schweter, Philipp Bartsch, Martin Brechmann, Rembert Noldes, Jannick Gruner, Janek Heming, Lukas Kersting, Philipp Mundiger, Daniel Terbeek und Jannick Gnoth.

In einer Übergangsphase existiert noch ein Development Team Rolinck, das im Laufe des Jahres auslaufen und in das Siena Garden Racing-Team einfließen wird.