Nicht nur finanziell ein Verlust

Weder in Borghorst noch in Burgsteinfurt wird in der Zeit der Fußball-Winterpause ein Hallenturnier ausgetragen. Dadurch haben nicht nur die Vereine finanzielle Einbußen, auch die Zuschauer verpassen in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr oder der ersten Januarwoche feinen Hallenkick.

In der Regel war die Hütte voll, wenn in Borghorst oder Burgsteinfurt zum Hallenturnier eingeladen wurde. Nicht nur in der Halle bei den Spielen, auch im Vorraum, wo Essen und Getränke ausgeschenkt wurden, war was los. In diesem Jahr zum zweiten Mal allerdings nicht.

. Zum zweiten Mal in Folge mussten die Hallenturniere in Borghorst und Burgsteinfurt wegen der immer noch grassierenden Corona-Pandemie abgesagt werden. Das hat nicht nur finanzielle Folgen für die Vereine, sondern auch soziale, denn ein wichtiger Treffpunkt zum Jahresende in der Winterpause ist den Clubs dadurch weggebrochen. Der – vorerst – letzte Budenzauber, der in Borghorst über die Bühne ging, was das 32. Turnier des SV Wilmsberg im Dezember 2019. Im Dezember 2020 sollte die erste Auflage des neuen Fusionsvereins Borghorster FC in der Buchenberghalle ausgetragen werden. Doch durch diese Rechnung machte bekanntlich auch schon Corona einen Strich.