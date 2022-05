Niklas van den Berg wird Trainer der SG Steinfurt

Burgsteinfurt

Ihr letztes Spiel bestreiten die Landesliga-Damen des TB Burgsteinfurt am Samstag in Wettringen. Trainer Jürgen Kötterheinrich scheidet mit dem Derby aus seinem Amt aus. In der nächsten Saison, der ersten der neuen Spielgemeinschaft SG Steinfurt, übernimmt ein neuer Coach. Aber auch Kötterheinrich macht in neuer Rolle weiter.

-mab-