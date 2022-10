Nordwalder müssen bei Sparta bestehen

In der Münsterlandliga kreuzt der SC Nordwalde bei Sparta Münster die Klingen. Trainer Thomas Brügge mahnt zur absoluten Konzentration. In der Fremde geht es auch für die Teams der SG Handball Steinfurt um Punkte. Für die A-Jugend geht es in eine Art Hexenkessel.

Ihre Rüstungen müssen die Nordwalder Handballer am Samstag spätestens um 18 Uhr angelegt haben, denn dann kämpfen sie bei den Spartanern aus Münster um Punkte. „Das wird ein Duell auf Augenhöhe. Umso wichtiger ist es, dass wir von Beginn an hellwach sind“, betont Trainer Thomas Brügge.

Im Sommer trafen die Rivalen im Rahmen der Kennedy-Trophy aufeinander, wobei der SCN den Kürzeren zog. „Damals lagen wir ganz schnell deutlich hinten, das darf uns nicht noch mal passieren“, hat Brügge keine Lust auf ein Déjà-vu. Dass Tobias Liesenkötter und Tom Eilers fehlen, macht die Aufgabe nicht leichter. Ihr Ausfall lässt Brügge aber nicht nervös werden: „Bei uns gibt es nicht den Torjäger oder den Leistungsträger. Der Star ist die Mannschaft, wir bestechen als Kollektiv.“

Der Tatort entfällt am Sonntag für die Herren der SG Handball Steinfurt, denn ihr Punktspiel in der Münsterlandklasse beim SC Hörstel beginnt erst um 19 Uhr. Die Hausherren (8:2 Punkte) sind absolut in der Lage, den Tabellenführer aus Stemmert (11:1) zu ärgern. Hörstel bestach bisher mit mannschaftlich geschlossenen Auftritten, was die Sieben aus dem Altkreis Tecklenburg gefährlich macht.

In der A-Jugend-Verbandsliga muss der Nachwuchs der SGH Standfestigkeit beweisen. Samstag geht es zur Reserve der JSG LIT, die ihre Heimspiele in der Sporthalle Nettelstedt austrägt. „Da herrscht immer eine ganz besondere Atmosphäre, dessen sollten wir uns bewusst sein“, stellt Trainerin Ilona Tieck ihre Youngster auf einen Hexenkessel ein.Der Gegner aus Ostwestfalen habe seine Stärken im schnellen Umschaltspiel, weshalb ihre Truppe technisch und gedanklich voll auf der Höhe sein müsse, um den Gegner nicht zu einfachen Erfolgserlebnissen kommen zu lassen, so Tieck.

Falk Wolfenstädter ist wieder im Kader. Er bildet zusammen mit Timo Wernink das Gespann zwischen den Pfosten. Anwurf ist um 15 Uhr.