Perfekter Spieltag für das DT 16 Steinfurt in Wolfenbüttel

Der sechste Spieltag in der Darts-Bundesliga lief für Aufsteiger Dartteam 16 Steinfurt perfekt. Als Tabellenvorletzter nach Wolfenbüttel gefahren gewannen die Münsterländer sowohl gegen die Wanderers aus Großenaspe (Schleswig-Holstein) als auch gegen die gastgebenden Bulldogs.

Im Kellerduell mit den Wanderers war von Beginn an zu erkennen, in welche Richtung das Pendel ausschlagen würde. Am Ende stand nach einer hervorragenden Leistung ein hochverdienter 10:2-Sieg auf dem Spielberichtsbogen.

In der zweiten Partie wartete der Spitzenreiter der Bundesliga Nord, die Bulldogs Wolfenbüttel. Auch hier gab das DT Steinfurt überraschend den Takt vor. Nach den Einzeln führten die Westdeutschen mit 5:3. Nach drei weiteren Erfolgen in den Doppeln stand ein überzeugendes 8:4 fest.

Mit drei 180er Würfen waren Marcus Meier und Christian Aust die treffsichersten Steinfurter. Das höchste Finish gelang Patrick Holz mit 132. Mit jeweils einem Elf-Darter spielten Anis M‘Hammed und Meier die erfolgreichsten Legs.

In der Tabelle schoben sich die Steinfurter vom vorletzten auf den fünften Platz vor. Der Rückstand auf Rang vier, der zur Teilnahme an der Endrunde der Deutschen Meisterschaft berechtigt, ist nur zwei Punkte entfernt. Allerdings beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone ebenfalls nur zwei Zähler. Am 1. April (Samstag) ist das DT 16 am siebten Spieltag Gastgeber für die Lumberjacks Salzgitter und die Vikings Berlin.

Auch die zweite Mannschaft (Regionalliga) war im Einsatz. Beim SV Mauritz Münster starteten die Gäste mit Siegen von Adrian Babiuch, Sebastian Haunert, Olaf Abraham und Irmi Bruns stark in den ersten Block. Danach war aber die Luft raus, und die Heimmannschaft gewann mit 14:6.

Der Verein weist daraufhin, dass jeden Montag ein öffentliches Trainingsturnier im Vereinsheim an der Gräfin-Bertha-Straße 15 stattfindet. Los geht es um 18.30 Uhr. Neue Teilnehmer sind gerne gesehen, teilt der Vorstand mit. Anmeldungen sind online möglich.