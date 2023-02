Pia Schlattmann aus Burgsteinfurt liefert ab

Ein absolutes Top-Resultat lieferte Pia Schlattmann am Wochenende bei den Deutschen U 20-Hallenmeisterschaften in Dortmund ab. Auf der 1500-Meter-Strecke belegte die Burgsteinfurterin Platz fünf. Schon mit dem Erreichen des Endlaufes erfüllte die 18-Jährige, die 2022 vom Turnerbund zur LG Brillux Münster gewechselt ist, alle Erwartungen.

Ende Januar hatte sich Schlattmann im Rahmen der Westfalenmeisterschaft in 4:37,80 Minuten nicht nur den Titel geholt, sondern hakte mit dieser Zeit auch die Quali-Norm für die Deutsche Meisterschaft (DM) ab. Bemerkenswert: Es war ihr erstes Hallenrennen auf dieser Distanz.

„Für die DM hatte ich mir erstmal zum Ziel gesetzt, das Halbfinale zu überstehen“, so die Gymnasiastin des Arnoldinums. Das gelang Schlattmann in 4:47,17 Minuten souverän. Im Finale trafen sich die besten zwölf Läuferinnen – und die lieferten sich ein im wahrsten Sinne des Wortes umkämpftes Rennen. „In der Halle ist alles deutlich enger als im Stadion. Da hast Du weniger Platz, da geht es ruppiger zu. Ellenbogeneinsatz ist üblich, und ein paar Spikes habe ich auch abbekommen“, schildert die Münsterländerin.

In dem eher langsamen, dafür aber sehr taktisch geprägten Lauf etablierte sich Schlattmann in der Spitzengruppe. Rund 100 Meter vor dem Ziel lag die Pferde-Liebhaberin sogar auf dem Bronzeplatz, doch dann musste sie noch zwei Konkurrentinnen an sich vorbeiziehen lassen. „Da sind mir die Körner ausgegangen. Warum? Keine Ahnung, das werden wir herausfinden“, wird die Mittelstrecklerin in den nächsten Tagen mit ihrem Coach Robert Welp in die Analyse gehen. „Dass ich die Medaille knapp verpasst habe, war erst ein bisschen enttäuschend, aber über den fünften Platz kann ich mich auch richtig freuen“, resümierte Schlattmann, die in der Ruhrmetropole von ihren Freundinnen Anna und Helene unterstützt wurde. Der Sieg ging an Lera Miller vom VfL Löningen (4:45,95).

Schlattmann, die 2019 bei der U 16-DM in Bremen Dritte über 800 Meter wurde – hat die Qualifikation für die Freilauf-DM im Juli in Rostock zu ihrem nächsten Ziel erklärt. Und diese Mission geht sie mit viel Fleiß und Leidenschaft an: In der Regel stehen jeden Tag Einheiten auf dem sportlichen Stundenplan – drei davon in Münster.

Der schulische ist übrigens auch gut voll, denn für Pia Schlattmann steht nun das Büffeln für die Abiturprüfungen an. Mathe und Bio sind die Leistungskurse. Ende April will die ehrgeizige Sportlerin dann auch im Klassenraum genau so zünden wie am letzten Wochenende in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle.

Dort traten mit den Lind­strot-Zwillingen Henrik und Lennart zwei weitere Burgsteinfurter an. Zusammen mit Steffen Baxheinrich gingen sie für die LG Olympia Dortmund in der 3x1000-Meter-Staffel an den Start und belegten Platz vier (7:28,52 Minuten). Deutscher Meister wurde der TV Wattenscheid (7:09,91).