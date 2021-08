Rang zwei für Janek Heming

Acht Fahrer des Rolinck Racing Teams waren am Samstag beim 70. Rundstreckenrennen „Rund um Refrath“ am Start: Janek Heming, Aaron Grosser, Julian Woltering, Jarno Reimers, Jona Hoffmann, Maik Hornig, Martin Brechmann und Carsten Götel. Diese acht machten ihre Arbeit so gut, dass zwei von ihnen in die Topten-Platzierungen fuhren, einer wurde sogar Zweiter. Nach 75 Kilometern sprintete Janek Heming aus dem 100 Mann großen Fahrerfeld bis aufs Podest und musste nur Joshua Asel vom Team Erdinger Alkoholfrei den Vortritt lassen. Platz drei belegte David Büschler vom Radclub Pfälzerwald.

Das große Fahrerfeld war stark besetzt. Das „CT und Elite-Amateur“-Rennen wurde zusammen mit der Amateurklasse gestartet. Diese erhielten eine Minute Vorgabe. Somit war ein Feld von über 200 Mann auf der Strecke unterwegs. Der anderthalb Kilometer lange Rundkurs musste 50 Mal bewältigt werden. Der ohnehin schon schnelle Kurs wurde zusätzlich durch schlechten Asphalt erschwert. Viele Fahrer mussten das Rennen mit Defekten aufgeben.

Nach nicht einmal 1:40 Stunden ging es in die letzten Runden des Rennens. Kurz vor dem Ende konnte die drei Mann starke Spitzengruppe, die sich nach der Rennhälfte gelöst hatte, gestellt werden. In der finalen Phase behauptete sich das Rolinck Team an der Spitze des Feldes und ging mit einer guten Position in den Sprint. Hier zahlte sich die gute Platzierung im Feld aus. Nachdem sich Heming im gesamten Rennen bereits an der Spitze des Feldes gezeigt hatte, fuhr er im Sprint auf der langen Zielgraden auf den zweiten Platz. Zudem sicherte sich Aaron Grosser mit Rang neun eine Platzierung unter den ersten Zehn.