Roland Jungfermann coacht den BFC

Interessant: Beim Borghorster FC hat in der kommenden Saison ein Vater-Sohn-Duo den Hut auf. Nach Luca Jungfermann, der bereits zuvor als Co-Trainer vorgesehen war, holten die Grün-Schwarzen jetzt dessen Vater Roland als Chefcoach an Board. Seine neue Truppe kennt der ältere der beiden „Jungfermänner“ übrigens schon aus der „Nahaufnahme“.

Bevor der zweite Tag beim Borghorster Hallenturnier angepfiffen wurde, stellte BFC-Sportleiter Stephan Fischer den neuen Trainer für die Saison 2023/24 vor. Dabei handelt es sich um den Münsteraner Roland Jungfermann, der zuletzt den A-Ligisten Warendorfer SU coachte und Vater der Borghorster Offensivkraft Luca Jungfermann ist.

Der Trainerposten in Borghorst für die kommende Spielzeit war vakant geworden, weil der für diesen Job vorgesehene Thomas Grabowski kurz vor Weihnachten aus privaten Gründen seinen Rücktritt erklärt hatte. „Luca hat sozusagen meinen Hut für mich in den Ring geworfen“, schildert Roland Jungfermann die erste Kontaktaufnahme.“ Es folgten sehr gute Gespräche mit dem BFC-Vorstand, an deren Ende die Zusage des 56-jährigen Übungsleiters stand. Interessant: Als spielender Co wird – das war von den Borghorstern schon zuvor so geplant – Luca Jungfermann (31) fungieren.

Roland Jungfermann, der als im Technischen Dienst bei den Franziskanerinnen angestellt ist, coachte bisher vornehmlich im Fußballkreis Münster – zuletzt eben die Warendorfer SU, mit der er in der Vorsaison Meister der Staffel A 2 wurde. Zu seinem weiteren Stationen gehören Greven 09, GW Gelmer, SV Rinkerode, Telekom Post SV Münster, Saxonia Münster und Wacker Mecklenbeck II. Dass Vater und Sohn jetzt als Trainergespann fungieren, freut den älteren der beiden „Jungfermänner“: „Wir funken fußballerisch auf einer Wellenlänge und sind privat auch schon mal unterwegs. Zu meiner Zeit in Greven haben wir bereits zusammen gearbeitet, als Luca einer meiner Spieler war.“

Da Roland Jungfermann seit August ohne Trainertätigkeit ist, hatte er viel Zeit, sich ein Bild vom Borghorster FC zu machen. „Ich wollte mir ja schließlich Luca angucken, da ahnte ich ja nicht, dass ich in diesem Jahr noch Trainer des BFC werden sollte. Insofern habe ich schon ein Vorstellung von der Truppe.“