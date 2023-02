SC Nordwalde muss bei starken Friesen ran

Einfach wird das nicht – dessen ist sich Trainer Thomas Brügge bewusst. Am Samstag muss sein SC Nordwalde bei den offensivstarken Friesen aus Telgte bestehen. Der Coach hat da so seine Ideen . . . Die SGH Steinfurt ist am Sonntag Gastgeber einer Truppe, die Trainer Daniel Ahmann noch gar nicht kennt.

In der Münsterlandliga stehen die Nordwalder Handballer vor einer komplizierten Aufgabe. Am Samstag müssen sie sich beim TV Friesen Telgte beweisen. Die Hausherren sind Tabellendritter und stellen mit 461 Toren die beste Offensive der Klasse. Die Partie beginnt um 18 Uhr.

Die jüngste Heimniederlage gegen Havixbeck und ungünstige Ergebnisse aus den anderen Hallen haben die Lage für den SCN wieder verschärft. „Die Abstiegsplätze sind näher gerückt“, hat Trainer Thomas Brügge die Tabelle im Blick. Ärgerlich: Gerade in dieser Situation ist der Kader dünn. Aus der Reserve gibt es keine Verstärkung, da die zeitgleich vor eigenem Publikum gegen Vorwärts Gronau II den Titel in ihrer Kreisklassen-Staffel unter Dach und Fach bringen kann.

„Telgte spielt gerne mit einer 3-2-1-Deckung. Dafür habe ich mir was ausgedacht. Ob diese Ideen dann auch greifen, steht auf einem anderen Blatt“, so Brügge. Fest eingeplant sind die beiden Keeper Tim Sewerin und Michael Köster. Rico Flothkötter, Fin Ratert, Peter Averbeck, Felix Rathmann und Sven Hülskötter hat der Coach auch auf dem Zettel. Hinzu kommen die beiden Kreisläufer Marius Cohausz, Max Altenburger und Spielmacher Noah Dornbusch. Das Hinspiel entschieden die Friesen mit 29:24 für sich.

Die SGH Steinfurt (Münsterlandklasse) kommt in den Genuss eines Heimspiels (Sonntag, 17 Uhr. Willibrordhalle). Gegner ist die HSG Gremmendorf/Angelmodde. Zuletzt fiel die Partie gegen die HSG Kattenvenne/Lengerich III aus, was Trainer Daniel Ahmann als suboptimal bewertet. „Seit der Winterpause konnten wir erst ein Spiel bestreiten, wir sind gar nicht richtig im Fluss. Das ist echt ärgerlich.“ Gremmendorf/Angelmodde ist für den Tabellenführer eine unbekannte Größe, denn das Hinspiel sagten die Münsteraner ab. „Den Gegner müssen wir uns erarbeiten“, so Ahmann.

Nach vier Niederlagen in Serie möchten die Verbandsliga-A-Junioren der SGH zurück in die Erfolgsspur. Am Samstag treten sie beim direkten Tabellennachbarn TSG Altenhagen-Heepen an (Anwurf: 17.30 Uhr). „Das Hinspiel haben wir mit zehn Toren Vorsprung gewonnen. Von daher sehe ich uns als Favorit, allerdings hat die TSG mit guten Ergebnissen im Dezember aufhorchen lassen“, so Trainerin Ilona Tieck. Drei Einheiten standen in dieser Woche auf dem Programm. Ein Schwerpunkt waren Variationen in den Auslösehandlungen.