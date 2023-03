Schmeichelhaftes Remis

Burgsteinfurt

Obwohl der SV Teuto Riesenbeck mit vier Aluminiumtreffern die weitaus besseren Torchancen hatte, wäre dem SV Burgsteinfurt nach der Schmach vor einer Woche im Ortsderby fast ein Heimsieg gelungen. In der 64. Minute ging der SVB mit 1:0 in Führung und hätte eigentlich anschließend noch einen Strafstoß verdient gehabt. So gelang Riesenbeck in der 86. Minute doch noch der mehr als verdiente Ausgleich zum 1:1-Endstand.

Von Matthias Lehmkuhl