Segbers, Czogala und Klipp gehören besonderem Kreis an

Der Deutsche Fußballbund (DFB) zeichnet in Zusammenarbeit mit seinen Landesverbänden und Kreisen einmal im Jahr die „besten“ Ehrenamtler aus. Im Kreis Steinfurt war es jetzt wieder so weit. Die Steinfurter Heinz Segbers, David Czogala und Claus Klipp gehören zu diesem besonderen Kreis. An den Verband weitergemeldet wurde allerdings ein anderer Ehrenamtler.

„Schade, dass die Vereine so wenig Kandidaten für eine Ehrung vorgeschlagen haben“, legte der Kreisvorsitzende Heinz-Gerhard Hüweler im Vereinsheim des FC Vorwärts Wettringen den Finger in die Wunde. Ali Pish Been, Ehrenamtsbeauftragter des Fußballkreises Steinfurt, hatte dorthin zu einer kleinen Feierstunde eingeladen, in deren Rahmen fünf verdiente Ehrenamtler ausgezeichnet wurden.

1997 hat der Deutsche Fußballbund (DFB) die Ehrenamtsaktion ins Leben gerufen. Der DFB möchte damit gemeinsam mit seinen Landesverbänden das Ehrenamt stärken und so auch neue Kräfte für die Vereinsarbeit gewinnen. Pish Been hatte im Vorfeld die Clubs angeschrieben, ob es in ihren Reihen jemanden geben würde, der sich aufgrund besonderer Verdienste für eine Nominierung hervorgetan hätte.

„Die Rückmeldungen waren äußert mau“, berichtete Pish Been. Nichtsdestotrotz gab es auch in diesem Jahr wieder fünf Ehrenamtspreisträger. Ralf Bussmann und Daniel Hallmann (beide vom FC Eintracht Rheine) wurden neben David Czogala (FC Galaxy Steinfurt), Heinz Segbers (Borghorster FC) und Claus Klipp (SV Burgsteinfurt) mit dem Ehrenamtspreis bedacht.

Bußmann – so die Begründung – habe den FC Eintracht in kürzester Zeit digitalisiert. Zudem etablierte er in seiner Funktion als 2. Vorsitzender das Rudelsingen des Vereins in der Vorweihnachtszeit.

„Ohne ,Halli‘ läuft bei uns im Verein gar nix“, heißt es aus Reihen der Eintrachtler. Hallmann organisiert die Spieltage, ist selbst im Trainerteam der B 1 und hat sich bei den Heimspielen auch um die Bereiche Catering, Kasse und Ordnerteam verdient gemacht.

Heinz Segbers engagiert sich seit 40 Jahren in unterschiedlichen Positionen wie Trainer, Jugendobmann, Beisitzer oder Geschäftsführer beim BFC beziehungsweise bei dessen Vorgängerverein SC Preußen Borghorst. Sein Organisationstalent sowie seine Tat- und Arbeitskraft hat der Ehrenamtler in vielen Projekten zur Verfügung gestellt. Besonders hervorzuheben ist, dass er während der Corona-Zeit die Hygienekonzepte erstellt und weiter entwickelt hat.

David Czogalla ist beim FC Galaxy Steinfurt nicht wegzudenken. Der 34-Jährige fing als Integrationsbeauftragter an und wirkte auch schon als Trainer, Co-Trainer und Betreuer.

Claus Klipp vom SVB ist seit 27 Jahren Betreuer der ersten Mannschaften. In diesem Zeitraum kümmerte er sich um die Belange auf und neben dem Platz. In seinem Verein hat er sich den Ruf als „Jahrhundert-Betreuer“ erworben. Nach seiner aktiven Zeit als Fußballer fungierte der heute 67-Jährige bei den Altherren als Fußball-Obmann und übernahm zur Saison 1995/96 den Betreuerposten beim Vorgängerclub DJK Rasensport. In all den Jahren stand Klipp für Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Standhaftigkeit.

An den Landesverband meldete Pish Been Daniel Hallmann weiter. Der Rheinenser nimmt an der Verbandsehrung teil und hat die Chance, in den „Club 100“ berufen zu werden. Der „Club 100“ ist Teil des DFB-Ehrenamtspreises. Aus allen Kreissiegerinnen und -siegern werden nochmals die 100 herausragenden Ehrenamtlichen ausgewählt.