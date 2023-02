SGH Steinfurt beendet Niederlagen-Serie

Nach sechs Niederlagen in Serie haben die A-Jugend-Handballer der SGH Steinfurt (Verbandsliga) das erste Mal wieder gepunktet. Am Mittwochabend gewannen sie in der Borghorster Buchenberghalle das Nachholspiel gegen den CVJM Rödinghausen mit 45:36 (19:13).

Die Hausherren traten von Beginn an dominant auf und erspielten sich nach zwei Treffern von Yannes Haag eine 7:3-Führung (11.). Die Offensive lief gut geölt, was unter anderem an Ben Schultes lag, der sich in der Rückraummitte wohler zu fühlen scheint als auf der Halbposition. Dafür sprechen seine neun Treffer. Kurz vor der Pause bauten Linksaußen Ronny Fischer (2) und Schultes den Vorsprung auf 19:13 aus. „Die Leistung in der ersten Hälfte gefiel mir besser als die in der zweiten“, erklärte Trainerin Ilona Tieck.

Nach dem Wechsel wurde alles etwas wilder: Die SGH stand defensiv nicht mehr ganz so stabil, was die 36 Gegentreffer verdeutlichen – und das gegen eine Gastmannschaft, die ohne Auswechselspieler angetreten war. Keinen Grund zur Klage lieferte in dieser Hinsicht allerdings Louis Klävers, der den Rödinghausener Haupttorschützen sehr gut im Griff hatte.

Die A-Junioren der SGH Steinfurt besiegen den CVJM Rödinghausen Szene aus dem A-Jugend-Verbandsliga-Spiel SGH Steinfurt gegen CVJM Rödinghausen (45:36) am 15. Februar 2023. Foto: Marc Brenzel

Zu gefallen wusste auch Timo Burkert, dem Tieck ein Extra-Lob ausstellte: „Timo übernimmt Verantwortung und glänzt nicht nur als Torschütze, sondern auch als Ideengeber.“ Sieben Treffer steuerte der Halblinke am Mittwochabend bei.

Über 25:18 (Lasse Erker, 37.), 29:21 (Felix Leiß, 40.) und 40:29 (Fischer, 50.) steuerte die SGH dem ungefährdeten Heimsieg entgegen. Mit jetzt 8:16 Punkten schoben sich die Steinfurter auf Platz acht vor. Eigentlich hätte schon am Sonntag das Rückspiel in Rödinghausen stattfinden sollen, doch die Partie wurde auf Wunsch der Steinfurter verlegt.