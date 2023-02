SGH Steinfurt richtet Miniturnier aus

Da kamen die Kleinen mal so richtig groß raus! Beim Miniturnier, das von der SGH Steinfurt ausgerichtet wurde, zeigten die unter neunjährigen Handballerinnen und Handballer ihr Können. Die nächste Gelegenheit, Kinderhandball auszuprobieren, gibt es schon am Sonntagvormittag.

Am Samstag war bei einigen Handball-Familien die Nacht schon um fünf Uhr morgens zu Ende. Das erste Steinfurter Miniturnier seit langer Zeit sollte zwar erst um 9 Uhr starten, aber für die unter neunjährigen Handballer gab es schon früh kein Halten mehr.

Immerhin war es für viele Mädchen und Jungen das erste Turnier überhaupt. Acht Mannschaften aus Steinfurt, Darup, Neuenkirchen, Gronau und Legden traten in der Willibrodhalle gegeneinander an. Über 80 Kinder stellten unter Beweis, dass sie sich mit „Kreis ab“, „Anwurf“, „Passen“ und natürlich „Tor“ schon ziemlich gut auskennen. 155 Tore fielen an diesem Vormittag auf den beiden Feldern in der Halle.

Als Lohn gab es Medaillen und Süßigkeiten für alle Aktiven. Und damit es in den Spielpausen nicht langweilig wurde, haben die Helfer und Helferinnen der ausrichtenden SGH Steinfurt einen Kletter- und Tobeparcours aufgebaut, der intensiv genutzt wurde. Für alle Hungrigen gab es ein reichhaltiges Kuchenbuffet, dessen Einnahmen der Handballjugend zugute kommen. Gegner wie Ausrichter freuten sich über eine gelungene Veranstaltung, teilt die SGH mit.

Die nächste Gelegenheit, Kinderhandball auszuprobieren, gibt es schon am Sonntagvormittag beim Sporteln in der Willibrodhalle. Die SGH beteiligt sich an diesem Familienangebot des TB Burgsteinfurt.