SGH Steinfurt schlägt Adler klar

Die SGH Steinfurt hat sich für das 34:34 im Hinspiel gegen Adler Münster – der erste Punktverlust der Saison von aktuell zwei – gerächt. In der Domstadt gewann der Tabellenführer der Münsterlandklasse am Sonntagnachmittag deutlich und ungefährdet mit 37:29 (20:15) und bleibt weiterhin ungeschlagen.

„Wir haben von Beginn an unser Tempospiel bis zum Ende durchgezogen. Die schnelle Mitte sowie die erste und zweite Welle klappten hervorragend“, stellte Trainer Daniel Ahmann fest. Die ersten 20 Minuten konnte der Gastgeber noch mithalten, danach diktierte die SGH das Geschehen. Überzeugt hatten Maximilian Krass (acht Tore) auf der Linksaußenposition, Linkshänder Niclas Vinhage auf der gegenüber liegenden Seite und Kreisläufer Jan Bordewick, der mit neun Treffer bester Werfer beim Aufstiegsfavoriten war. „Jan hat den Platz, den er hatte, sehr gut genutzt“, so Ahmann und ergänzte: „Immer, wenn in der zweiten Hälfte Adler Münster wieder herangekommen war, konnten wir zulegen und den Gegner auf Abstand halten.“

Beste Spieler

Tore: Bordewick (9), Krass (8), Amine (5/4), Cordes (4), Röll (3), Hermes, Lütke Lanfer und Vinhage (je 2), Linnenbaum und Topp (je 1).