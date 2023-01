SGH Steinfurt wehrt sich, verliert aber

Zwar unterlagen die Steinfurter A-Junioren TuS Müssen-Billinghausen mit 25:31 (13:13), doch Trainer Ilona Tieck war nicht unzufrieden. Schließlich stellte sich ihr Team dem Verbandsliga-Spitzenreiter in den Weg und ärgerte diesen eine ganz Zeit lang. Die SGH fand super in die Partie und führte nach einem Treffer von Yannes Haag mit 5:2 (8.). Torwart Falk Wolfen­städter hatte seinen Rhythmus schnell gefunden, was dazu beitrug, dass das Heimteam dem Favoriten lange auf Augenhöhe begegnete. Nach zwei späten Toren durch Ben Schultes und Haag stand es zur Pause 13:13. „Das war unser Plan. Wir wollten Müssen-Billinghausen in den ersten 30 Minuten ärgern und danach gucken, was sonst noch möglich ist“, erklärte Tieck. Das funktionierte: In der 40. Minute erzielte Hannes Erker das 18:18, und auch für das 19:20 (44.) zeigte der Rückraumspieler verantwortlich. Dann leisteten sich die Hausherren allerdings überflüssige Ballverluste, was die Ostwestfalen mit leichten Tempogegenstoßtoren dankend annahmen – 19:24 (49.). Obwohl die SGH nicht aufsteckte, war das Duell damit entschieden. Die Niederlage sei zu hoch ausgefallen, die Leistung sei ansprechend gewesen, fasste Tieck zusammen.

-mab-