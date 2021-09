Spitzenspiel im Wilmsberger Waldstadion

Am Sonntag sind die ersten Vier der Bezirksliga unter sich. Tabellenführer Borghorster FC erwartet den Rangvierten SV Bösensell, im Parallelspitzenspiel stehen sich der TuS Recke (3.) und GW Gelmer (2.) gegenüber. „Wir müssen mehr drauflegen als vergangene Woche in Tecklenburg“, fordert Trainer Florian Gerke. „Da hatten wir das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Darauf können wir uns gegen Bösensell nicht verlassen.“ Hinten links ist derzeit Gregorij Krumme aufgestellt. Der ist eigentlich gelernter Sechser, half aber in der Kette aus, als Not am Mann war. „Das macht er super“, sieht Gerke keinen Grund, am Sonntag daran in der Hintermannschaft etwas zu ändern.