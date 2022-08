Starker FC Galaxy scheitert dramatisch

Für den FC Galaxy Steinfurt endete das Pokalspiel dramatisch, denn im Elfmeterschießen gab es das Aus gegen den favorisierten A-Ligisten Germania Hauenhorst. Trotzdem hatte der neue Trainer Ugur Birdir seinen Spaß an der Partie.

Viel fehlte nicht, und der FC Galaxy Steinfurt hätte in der ersten Pokalrunde für eine Überraschung gesorgt. Gegen die eine Klasse höher spielenden Germanen aus Hauenhorst musste sich der B-Ligist nach couragierten 90 Minuten (3:3) erst im Elfmeterschießen (3:4) geschlagen geben.

Im ersten Abschnitt hatten die Gäste die besseren Aktionen. Nachdem sie zuvor ein, zwei Mal die Führung verpasst hatten, schlug Nico Foullois in der 21. Minute zu – 0:1. „Das Ergebnis ging zur Pause in Ordnung“, gab Galaxy-Coach Ugur Birdir zu.

In den zweiten Hälfte hatte der der neue Trainer der „Galaktischen“ viel Freude an dem Auftritt der Seinen. Das ging in Minute 48 los, als Rechtsverteidiger Soufjen El-Etry ausglich.

Die Kreisstädter waren eigentlich gut drin, doch es waren die Hauenhorster, die zu zwei Erfolgserlebnissen kamen: Foullois erzielte das 2:1 (63.), und elf Zeigerumdrehungen später unterlief Eduard Schäfer ein Eigentor.

„Meine Jungs haben den Spaß am Fußball aber nicht verloren“, stellte Birdir fest, dass die Mentalität passte. Co-Trainer Ladislav Velican verkürzte per Abstauber auf 2:3 (79.), ehe Mehmet Toylular die letzte Drangphase des Außenseiters mit dem 3:3 krönte (85.).

Im darauffolgenden Elfmeterschießen zeigte sich der FC Galaxy nur bedingt zielsicher: Velican, Toylular und Malek Mallaamine trafen zwar, doch Abdallah Etry scheiterte an Dominik Wierling, und Eduard Schäfer zielte am Pfosten vorbei. Auf der Gegenseite verwandelten Jan Gottwald, Anil Kesluhoglu, Ibrahim Polat und Alan Krzesinski.

„Ich bin echt stolz auf meine Truppe, sie hat ein wirklich gutes Spiel gemacht. Wenn das so weiter geht, dann freue ich mich auf die neue Saison“, war Birdir trotz des unglücklichen K,o.‘s zufrieden.