Steinfurter Darter wollen Samstag Meister werden

Am Samstag entscheidet sich in einem Fernduell, wer Meister in der 1. Darts-Liga NRW wird: entweder das DT 16 Steinfurt oder die Vikings Münster. Die Steinfurter empfangen um 20 Uhr den DC Bielefeld. Kapitän Carsten Tenkmann prognostiziert, dass das keine leichte Aufgabe werden wird.

Am letzten Spieltag in der 1. Darts-Liga NRW geht es richtig um die Wurst. In einem Fernduell ermitteln das DT 16 Steinfurt (zuhause gegen Bielefeld) und die punktgleichen Vikings Münster (Heimspiel gegen Iserlohn) den Meister. Für das Dartteam 16 spricht das bessere Setverhältnis, allerdings müssen die Steinfurter auf die beiden Niederländer Joey de Jong und Dennie Olde Kalter sowie auf Patrick Holz verzichten. Dafür stellt sich Marcel Hexel wieder vor die Boards. „Wir können auch so eine schlagkräftige Truppe aufbieten. Ich habe so eine Ahnung, dass die Bielefelder mit voller Kapelle kommen. Dann wird es nicht einfach für uns“, mutmaßt DT-Kapitän Carsten Tenkmann. Die Partie beginnt am Samstag um 20 Uhr in der Soccerworld in Borghorst.

-mab-