„Super League wird kommen“

Ist die geplante Super League für den Fußball unausweichlich? Und was haben einst erfolgreiche Traditionsvereine wie Werder Bremen oder Schalke 04 in der Vergangenheit falsch gemacht, dass sie momentan weit weg von einer Teilnahme an dieser sind? Dietrich Schulze-Marmeling gewährt in einem Interview mit WN-Redakteur Marc Brenzel einige Einblicke in sein neues Werk „Tradition schießt keine Tore“.

