SV Burgsteinfurt fegt Aasee vom Platz

Der SV Burgsteinfurt hat seinen Frust nach der Niederlage gegen Ibbenbüren in Tore umgemünzt und mit 5:0 bei Blau-Weiß Aasee in Münster gewonnen.

Lars Kormann war „Man of the Match“ – das konnte Timo Zorn, der seinen Chef Christoph Klein-Reesink beim Spiel in Münster vertreten musste, unumwunden zugeben. „Wir waren diesmal sehr effektiv vor dem gegnerischen Tor, und Lars Kormann hat alle vier Tore vorbereitet und das letzte auch noch selbst geschossen“, lobte Zorn seinen Angreifer.

Zorn hatte im Vergleich zum Spiel in der Vorwoche, als die SpVgg. Ibbenbüren 4:3 in Stemmert gewann, umgestellt. Lars Kormann spielte nicht mehr vorne, sondern auf dem linken Flügel, Dennis Behn und Alex Hollermann im Angriff als Duo.

Das zeigte Wirkung, denn bereits nach neun Minuten langte Ricardo da Silva erstmalig zu, Vorarbeit Lars Kormann. Zwei Minuten später dieselbe Ausführung: Kormann über links, flach in den Rücken der Abwehr – 2:0 (11.). Beim dritten Burgsteinfurter Treffer hatte Kormann seine Füße nur kurz im Spiel, als er einen Fehler im Aufbau von Blau-Weiß zu einem Pass auf Hollermann nutzte. Der zimmerte die Kugel aus 20 Metern links unten ins Tor.

Treffer Nummer vier von Dennis Behn brauchte zwei Anläufe, denn nach Kormanns Zuspiel schlug Behn beim ersten Mal über den Ball, hatte ihn beim zweiten Versuch aber besser im Blick – 4:0 (26.). Damit war‘s vorerst auch genug. Aasee verzeichnete nur einen Schuss aufs Tor, das aber wegen Abseits nicht gegeben wurde.

In der 81. Minute krönte Kormann seine gute Leistung mit dem 5:0.

SV Burgsteinfurt: Moll – Janis Greiwe, Kiwit, Hauptmeier, Hintelmann – Jonas Greiwe, Haziri (71. Schultheis) – Kormann, Behn (78. Schmieder), da Silva (83. Glasing)– Hollermann (82. Brinkmann).

Tore: 0:1 da Silva (9.), 0:2 da Silva (11.), 0:3 Hollermann (22.), 0:4 Behn (26.), 0:5 Kormann (81.).

Bes. Vorkommnisse: Rote Karte für Aasee (70.).