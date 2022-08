SV Burgsteinfurt gewinnt das Derby

Der SV Burgsteinfurt darf sich aktuell als die Nummer eins in Steinfurt fühlen. Am Sonntag gewannen die Rot-Gelben das Derby-Heimspiel gegen den Borghorster FC mit 3:1 (2:0). Nach der Partie reklamierten beide Seiten für sich, die bessere Mannschaft gewesen zu sein.

Das Steinfurter Derby ist an den SVB gegangen. Mit 3:1 (2:0) setzten sich die Rot-Gelben am Sonntag im eigenen Stadion gegen den Borghorster FC durch. Trainer Christoph Klein-Reesink sprach im Anschluss von einem verdienten Sieg, während sein Gegenüber Michael Straube komplett anderer Meinung war und kommentierte: „Heute hat die bessere Mannschaft verloren.“

Klein-Reesink hatte seine Elf bewusst etwas tiefer als üblich positioniert, um den Rivalen erstmal kommen zu lassen und dann gegebenenfalls im schnellen Umschaltspiel gefährlich zu werden. „Der Plan ist aufgegangen, so sind die beiden ersten Tore entstanden“, freute sich der Übungsleiter. Treffer Nummer eins wurde von einem langen Ball von Volkan Haziri eingeleitet. Kai Hintelmann flankte von rechts, Jason Petris legte per Kopf ab, und im Zentrum vollstreckte Alex­ander Hollermann (2.). Beim 2:0 ging die Post über die linke Bahn ab: Sam Anyanwu passte in die Mitte, wo Hollermann zunächst verpasste, Hintelmann aber zur Stelle war (20.).

Dabei waren die Gäste nach einer eher durchwachsenen Anfangsviertelstunde rund um das 2:0 echt gut in der Partie. „Da hatten wir klasse Gelegenheiten. Es wäre nicht unverdient gewesen, wenn es zur Pause 2:2 steht oder wir sogar führen“, erinnerte Straube an eine Handvoll gefährliche Szenen inklusive eines Pfostenschusses von Joshua Olden (25.). Aber auch das Heimteam ließ was liegen, als BFC-Keeper Jannik Anselmi kurz vor der Pause gegen Haziri und Hollermann rettete.

Gaben die ersten 45 Minuten richtig was her, so verflachte das Duell nach dem Wechsel. Die Hausherren konzentrierten sich mehr auf das Verteidigen des Vorsprungs, wobei sie gelegentliche Konter einstreuten. „Da laufen wir ein paar Mal aussichtsreich auf den Keeper zu. In diesen Situationen hätte ich mir das 3:0 gewünscht, dann wäre die Angelegenheit erledigt gewesen“, so Klein-Reesink.

Der BFC ackerte zwar ordentlich, doch vorne fehlte es an der Konstruktivität. So hatte es der Kontrahent relativ einfach, seine Führung zu verwalten.

Mit einem schönen Schuss aus 18 Metern in die lange Ecke verkürzte der eingewechselte Jan Kroening auf 1:2 und schaltete das Match damit wieder scharf (86.). Zu einem Comeback reichte es aber nicht, da auf der Gegenseite auch ein Joker stach: Neuzugang Noah Afiemo zog in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit dem 3:1 einen Schlussstrich.

„In den ersten 20 Minuten haben wir richtig stark gespielt und haben da den Grundstein zum Erfolg gelegt. In der zweiten Hälfte haben wir uns defensiver aufgestellt, trotzdem noch genug Möglichkeiten gehabt. Daher geht das Ergebnis in meinen Augen in Ordnung“, analysierte Klein-Reesink.

Für Straube hingegen passte vieles, nur eines nicht: „Und zwar das Resultat. Wir haben heute echt klasse gespielt, sind dafür aber leider nicht belohnt worden.“

Am kommenden Wochenende gastiert der SVB bei Teuto Riesenbeck, während der BFC Besuch von Blau-Weiß Aasee bekommt.

SV Burgsteinfurt: Schäperklaus – Haziri (90. + 3 Koers), Hauptmeier, Bode – Hintelmann, da Silva (59. Inenguini), Anyanwu, Fliß (82. Behn), Petris – Hollermann (70. Afiemo), Kormann (87. Jo. Greiwe).

Borghorster FC: Anselmi – Pöhlker (84. M. Thoms), Dobbe, Langer, Krumme – Wies, N. Thoms (74. Dubs)– Mocciaro (61. Bredeck), Bingold, Schlieckmann – Olden (61. Kroening).

Tore: 1:0 Hollermann (2.), 2:0 Hintelmann (20.), 2:1 Kroening (86.), 3:1 Afiemo (90. + 2).