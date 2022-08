SV Burgsteinfurt gibt Sieg aus der Hand

Im Heimspiel gegen den Kreisrivalen Emsdetten 05 sah es lange Zeit so aus, als sollte der SV Burgsteinfurt drei Punkte einfahren. Doch in der Nachspielzeit sorgten die Gäste noch für das 1:1. Dabei hätte das Heimteam schon vorher alles klar gemacht haben müssen.

Zum Saisonauftakt in der Bezirksliga musste sich SV Burgsteinfurt im Heimspiel gegen Emsdetten 05 mit einer Punkteteilung zufrieden geben – obwohl den Chancen nach durchaus mehr möglich gewesen wäre. So sah es auch Trainer Christoph Klein-Reesink nach dem Schlusspfiff: „Vor dem 1:1 hätten wir schon 4:0 führen müssen.“

Tatsächlich hatte es nach einem Remis lange nicht ausgesehen, denn SVB führte seit Beginn der zweiten Halbzeit durch einen sehenswerten Treffer von Dennis Behn mit 1:0 (47.) und hatte weitere gute Einschussmöglichkeiten, vermochte aber keine mehr zu nutzen.

Anders die Gäste: Sie setzten in der Schlussphase alles auf einer Karte, verstärkten den Angriffsdruck, und ihre Bemühungen wurden mit dem Ausgleichstreffer durch Jannis Böggemann belohnt (90 + 1).

Die Gastgeber erspielten sich schon bald eine leichte Überlegenheit gegen die zunächst auf Abwarten eingestellten Emsdettener. Chancen ergaben sich für SVB schon früh. Alexander Hollermann hatte die erste (2.), Noah-Jacob Afiemo machte danach einige Male auf sich aufmerksam, und auch Julius Fliß sowie Volkan Haziri waren kurz davor, sich schon am ersten Spieltag in die Torjägerliste eintragen zu lassen. Der Grund dafür, dass es dazu nicht kam, lag in erster Linie am fehlenden Glück, aber auch an der stabilen Abwehr der Gäste, genauer gesagt, an den körperlich herausragenden 05-Akteuren. Dennoch wäre eine SVB-Führung zur Pause möglich und aufgrund der Gelegenheiten verdient gewesen.

Zwar wurden die Emsdettener mit zunehmender Spieldauer aggressiver, aber Burgsteinfurts Torhüter Hannes Schäperklaus kam nie in Gefahr. Auch deshalb nicht, weil seine neu formierte Abwehr eine starke Leistung bot.

Die Partie schien doch noch aus Sicht der Hausherren den erwarteten Verlauf zu nehmen, nachdem Dennis Behn zur Führung eingeschossen hatte und sich durch Jonas Greiwe, der am gegnerischen Torpfosten das 2:0 knapp verfehlte, und Volkan Haziri mit einigen Freistößen, Möglichkeiten ergaben.

Aber es blieb bis in die Schlussphase spannend, doch auf diese Spannung hätten die Gastgeber wohl gerne verzichtet.

Nächster Gegner ist SuS Neuenkirchen II.

SV Burgsteinfurt: Schäperklaus – Hintelmann (75. da Silva), Bode, Jo. Greiwe, Haziri, Petris – Anyanwu, D. Behn (77. Hauptmeier), Fliß (90. + 3 Koers) – Hollermann, Afiemo (84. Kormann).

Tore: 1:0 Behn (47.), 1:1 Böggemann (90. + 1).