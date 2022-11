SV Burgsteinfurt macht es in Gelmer unnötig spannend

Der SV Burgsteinfurt hat mit einem 3:2-Erfolg bei GW Gelmer zumindest bis Sonntag die Tabellenführung in der Bezirksliga übernommen. Allerdings stellte sich das Team von Christoph Klein-Reesink am Freitagabend nicht so an, wie es der Coach gerne gesehen hätte. Bitter: Ein Leistungsträger verletzte sich schwerer und droht, länger auszufallen.

Ihren sechsten Sieg in Serie verbuchten am Freitag die Burgsteinfurter Bezirksliga-Fußballer. Der 3:2-Erfolg bei Schlusslicht GW Gelmer wackelte aber bedenklich. Erst zwei Tore in der Schlussphase verhinderten den Ausrutscher des Favoriten.

Zunächst schien es so, als sollte die Partie den erwarteten Verlauf nehmen: Die Gäste drückten und übernahmen die Führung, als Alexander Hollermann nach feiner Vorarbeit von Julius Fliß traf (10.). Weitere Chancen folgten, weitere Tore jedoch nicht. „In der ersten halben Stunde deutete nichts darauf hin, dass wir in Schwierigkeiten kommen könnten“, so Klein-Reesink. Doch in dieser Hinsicht wurde der SVB-Trainer eines Besseren belehrt.

Nach dem Wiederbeginn waren die Stemmerter nicht wieder zu erkennen. „Das war teilweise vogelwild. Wir bekamen keinen Zugriff mehr, und vorne ging auch nichts“, ärgerte sich Klein-Reesink. Das nutzte der Gegner aus: Soulaimane Jassab drehte mit einem Doppelpack die Partie (74./77.).

Hinten heraus besann sich der SVB aber wieder: Jan-Hendrik Koers glich nach einem Freistoß von Volkan Haziri aus (81.), und drei Minuten vor dem Ende steuerte Hollermann nach sehenswerter Ballstafette das siegbringende 3:2 bei.

„Wir haben das phasenweise echt nicht gut gemacht, Gelmer aber schon. Ich hatte im Vorfeld davor gewarnt, dass die Grün-Weißen nicht so schlecht sind, wie es die Tabelle aussagt. Das Spiel hat das bestätigt“, lobte Klein-Reesink die Münsteraner.

Am nächsten Spieltag kommt es für die Burgsteinfurter wieder zu einem Vergleich mit einem Team aus der Domstadt. Dann stellt sich Borussia Münster zum Spitzenspiel im Volksbankstadion vor. Verzichten muss der SVB dabei auf Julius Fliß, der sich in Gelmer am Sprunggelenk verletzte. Ihm könnte eine längere Pause drohen.

SV Burgsteinfurt: Moll – Haziri, Hauptmeier, Koers – Hintelmann (70. Kormann), Anyanwu (90. Ja. Greiwe), Petris – Fliß, Schmieder (69. Kerelaj) – Afiemo (90. + 3, Schulze Kolthoff), Hollermann.

Tore: 0:1 Hollermann (10.), 1:1 und 2:1 Jassab (74./77.), 2:2 Koers (81.), 2:3 Hollermann (87.).