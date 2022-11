SV Burgsteinfurt: Neuer Titelträger gesucht

35. Hallenturnier in der Kreissporthalle am 7. und 8. Januar

Burgsteinfurt

Der SV Burgsteinfurt richtet am 7. und 8. Januar zum 35. Mal sein Hallenturnier aus. Dabei ermittelten Kreisligisten und überkreislich spielende Teams in getrennten Wettbewerben ihre Sieger. „Man sieht sich immer zwei Mal“ hat am zweiten Turniertag seine ganz spezielle Bedeutung.

-mab-