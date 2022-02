SV Burgsteinfurt reist zu Germania Hauenhorst

Der SV Burgsteinfurt muss am Sonntag zu Germania Hauenhorst. Ein Team, das brandgefährlich ist. Wer es nicht glaubt, der sollte mal in Greven anrufen. Zwei Mal besiegten die Germanen in dieser Saison den großen Meisterschaftsfavoriten – zuletzt am vergangenen Wochenende mit 3:1. „Das zeigt, wie stark die Mannschaft ist. Aber das könnte auch ein gutes Omen sein. Nach Hauenhorsts Sieg gegen Greven in der Hinrunde, haben wir die Germania am darauffolgenden Wochenende mit 2:0 geschlagen. Ich hätte nichts dagegen, wenn sich das wiederholt“, so SVB-Coach Christoph Klein-Reesink. Beim jüngsten 3:0-Erfolg gegen Mesum schraubte er ein bisschen am System. Statt mit drei Spitzen ließ er mit zwei Angreifern auflaufen, um einen Mann mehr ins Mittelfeld zu stellen. Die dortige Dreierkette mit Dennis Behn, Hans-Dimitri Inenguini und Levin Schmieder sorgte für viel Stabilität. Ein Modell, das vielleicht auch morgen zum Einsatz kommen könnte.