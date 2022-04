SV Burgsteinfurt spielt beim SC Hörstel

Der SV Burgsteinfurt tritt am Sonntag beim Tabellenvorletzten SC Hörstel an. Ein Sieg in diesem Spiel ist beim SVB fest eingeplant.

So viel ist klar: Will sich der SV Burgsteinfurt auf dem Weg nach ganz oben als Verfolger von Concordia Albachten nicht selbst ein Beinchen stellen, muss er am Sonntag in Hörstel gewinnen. Das dürfte unter normalen Umständen auch kein Problem sein, denn der SCH ist Tabellenvorletzter (14 Punkte) und zudem mit einem Torverhältnis von 26:108 die Schießbude der Liga. „Im Hinspiel haben wir uns trotz des 3:0 nicht mit Ruhm bekleckert“, erinnert sich Trainer Christoph Klein-Reesink. Die Tore fielen erst in Hälfte zwei, aber „nach den zuletzt guten Spielen und Erfolgen sollte unser Tank mit Selbstvertrauen gut gefüllt sein“, rechnet Klein-Reesink nicht mit Zweiflern auf dem Platz. Aber: „Es stehen uns auch in Hörstel elf Gegenspieler gegenüber, dazu auch noch blaue, was für einen Dortmund-Fan nicht schön ist“, witzelt der Coach.

Dimitri Nguile fällt wegen Corona aus, dafür ist Tobias Kiwit wieder spielberechtigt. „Alternativen sind da. Jannik Grabbe scharrt auch schon mit den Hufen“, sagt Klein-Reesink.