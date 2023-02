SV Burgsteinfurt verliert Derby in Emsdetten

Ein Fehlstart in die Rückrunde hat der SV Burgsteinfurt hingelegt. Trotz einer frühen Führung unterlagen die Rot-Gelben bei Emsdetten 05 mit 1:4. Als mitentscheidend machte Gäste-Trainer Christoph Klein-Reesink eine diskutable Szene in der 35. Minute aus.

„Das war so ein Tag, an dem Du alles hättest machen können und trotzdem nicht gewonnen hättest“, bilanzierte Trainer Christoph Klein-Reesink nach der 1:4-Niederlage seines SV Burgsteinfurt bei Emsdetten 05. Knackpunkt der Partie – und mit dieser Meinung stand der Coach nicht alleine dar – war die frühe Hinausstellung von Jason Petris in der 35. Minute.

Eine Schwalbe, die Klein-Reesink nicht als eine solche sah, wurde Petris zum Verhängnis. Ein paar Minuten zuvor hatte der Mittelfeldmann bereits Gelb gesehen. „Die Entscheidung hätte nicht sein zu brauchen“, vermisste Klein-Reesink so ein wenig das nötige Fingerspitzengefühl des Unparteiischen.

Die Gäste starteten optimal in das Duell mit dem Kreisrivalen: Nach Vorarbeit von Lars Kormann erzielte Noah Afiemo per Kopf das 1:0 für die Rot-Gelben (4.). In der Folge besaß der SVB noch Gelegenheiten, nachzulegen. Doch es waren die Hausherren, die als nächste auf die Anzeigetafel kamen. Sie schlugen in Person von Pa­trick Rockoff zurück (18.), der für den Ausgleich und gleichzeitig Pausenstand sorgte.

Per Foulelfmeter – Jens Hauptmeier hatte Luca Tillmann zuvor regelwidrig gestoppt – gingen die Emsdettener in Führung: Die ausführende Instanz hieß Asdren Haliti (62.). „Meine Jungs haben dann noch mal eine Menge versucht, aber es wollte nicht viel gelingen“, haderte Klein-Reesink. Und als Hannes Rehr elf Minuten vor dem Ende das 3:1 erzielte, kam das einer Vorentscheidung gleich. Den Schlusspunkt zum 4:1 setzte Akram El Koulali (89.).

SV Burgsteinfurt: Schäperklaus – Glasing, Hauptmeier, Bode (83. Kardesler) – Behn (76. Branquinho), da Silva (70. Anyanwu), Haziri (65. Inenguini), Petris, Kerelai (41. Schmieder) – Kormann, Afiemo.

Tore: 0:1 Afiemo (4.), 1:1 Rockoff (18.), 2:1 Haliti (62., Foulelfmeter), 3:1 Rehr (79.), 4:1 El Koulali (89.).

Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte gegen Burgsteinfurts Petris (35., Foulspiel/Schwalbe).