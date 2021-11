SVB gegen Schießbude der Liga

Gegen den Tabellenvorletzten der Bezirksliga zählt nur ein Sieg. Den wollen die Mannen um Trainer Christoph Klein-Reesink am Sonntag gegen Hörstel auch holen.

Den SC Hörstel kann man nach zehn Spieltagen getrost als Schießbude der Liga bezeichnen. 8:41 lautet das Verhältnis an Toren, die die Mannschaft von Trainer Kai Aulkemeyer bislang hinnehmen musste. Die ärmste Sau auf dem Platz ist Torhüter Lars Rieskamp, der zuletzt im Spiel bei Greven 09 sieben Mal hinter sich greifen musste.

Sieben Stück! Das wäre doch mal ein Anreiz für Alex Hollermann und den SV Burgsteinfurt, diese Marke in einem Spiel zu knacken. „Greven zu toppen, darum geht es uns erstmal nicht. Mir reicht es, wenn wir unsere Serie von drei gewonnenen Spielen fortführen könnten“, gibt sich Burgsteinfurts Trainer Christoph Klein-Reesink bescheiden.

Dem Stemmerter Coach würde es schon reichen, einen Sieg und drei Punkte vorausgesetzt, wenn seine Mannschaft über 90 Minuten stabile Leistung zeigen würde. „Wir dürfen nicht mit der Einstellung in das Spiel gehen, dass Hörstel ganz unten steht. Das wird schon laufen. Gegen den Tabellenletzten Cheruskia Laggenbeck (5:3) hatten wir auch so eine Phase. Wir müssen von Beginn an hellwach und konzentriert sein“, fordert Klein-Reesink von seiner Mannschaft.

Personelle Probleme gibt es bei den Stemmertern nur geringe, denn mit Chris Radecke und Sam Anyanwu fallen zwei Mann verletzt aus. Gerrit Brinkmann ist studienbedingt in Mannheim und kann nicht spielen.