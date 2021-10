SVB gibt nach der Pause richtig Gas

Alex Hollermann (r.) war in beiden Halbzeiten mit einem Treffer erfolgreich. In Durchgang zwei markierte auch Lars Kormann (kl. Bild) sein Tor, nachdem Hollermann zuvor das 3:2 erzielt hatte.

Wer zur Partie SV Burgsteinfurt gegen Cheruskia Laggenbeck erst zur zweiten Halbzeit kam, musste sich beim Blick auf den Spielstand verwundert die Augen reiben: 2:2. Das hatte sich Burgsteinfurts Trainer Christoph Klein-Reesink aber ganz anders vorgestellt – und wurde zur Pause in der Kabine richtig laut. Dass es am Ende gegen den Tabellenletzten noch zu einem 5:3-Erfolg gereicht hat, lag an der Umstellung auf Dreierkette in der Abwehr und auf einen furiosen Start der Stemmerter in Durchgang zwei.

„Die erste Halbzeit war sehr, sehr schlecht von uns. Wir waren zu überheblich, nicht griffig genug. Das lag eindeutig an der Einstellung der Mannschaft“, fasste Klein-Reesink zusammen und bemühte dabei zweimal das Wörtchen sehr. Es begann zwar standesgemäß durch Alex Hollermanns Führungsteffer (15.) nach Ecke von Volkan Haziri. Doch schon acht Minuten später glich Laggenbeck durch Hadi Shebab nach einem langen Pass über die Kette aus (23.). Jens Hauptmeier erzielte nach Zuspiel von Haziri die neuerliche Führung (25.), aber zur Pause hatte Valon Beqiri nach einem Fehler von Alex Moll schon wieder ausgeglichen.

Früh drauf, keine Zeit zum Passen lassen – das war die Devise der Stemmerter, die nach einem langen Abschlag von Alex Moll, der damit seinen Fehler wieder gutmachte, zum 3:2 kamen. Laggenbeck verschätzte sich, Hollermann profitierte (57.). Erneut zehn Minuten später hieß es schon 4:2. Diesmal hatte Dennis Behn die Vorarbeit für Lars Kormann geleistet. Der gerade erst eingewechselte Levin Schmieder war beim 5:2 durch Kai Hintelmann der Vorlagengeber. Hintelmann donnerte das Kunstleder aus spitzem Winkel auf der rechten Seite am Torwart vorbei in die Ecke.

Danach ließ Burgsteinfurt die Zügel zu sehr schleifen und wurde prompt bestraft, denn der Tabellenletzte hatte sich noch längst nicht aufgegeben. Hadi Shebab war im Strafraum erneut zur Stelle, als die Burgsteinfurter Abwehr nicht im Bilde war (82.).

Doch es reichte, zu mehr war Laggenbeck nicht mehr in der Lage, und der SVB kletterte auf Rang sechs.

Burgsteinfurt: Moll – Hintelmann, Hauptmeier, Kiwit, Ja. Greiwe – Jo. Greiwe, Haziri – Kormann (70. Schmieder), Behn (75. Petris), da Silva – Hollermann.

Tore: 1:0 Hollermann (15.), 1:1 Shebab (23.), 2:1 Hauptmeier (25.), 2:2 Beqiri (46.), 3:2 Hollermann 57.), 4:2 Kormann (66.), 5:2 Hintelmann (72.), 3:5 Shebab (82.).